Fórmula 1: Franco Colapinto terminó en el puesto 11 en el Gran Premio de Países Bajos

Luego de tres semanas de descanso, el argentino volvió a la competencia, largó decimosexto y culminó la carrera muy cerca de sumar sus primeros puntos.

Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 , quedando cerca de sumar sus primeros puntos en la temporada.

El piloto de Pilar partió desde el puesto 16 y, pese a algunos altibajos durante la carrera, logró remontar posiciones, aunque no fue suficiente para marcar su debut puntuable con Alpine .

En la cima del podio, Oscar Piastri se llevó su séptima victoria del año con McLaren, consolidándose en la punta del campeonato de pilotos. Max Verstappen, de casa, finalizó segundo, mientras qu e Isaac Hadjar sorprendió con un tercer lugar al volante del Racing Bulls.

El piloto argentino casi logra obtener su primer punto, pero irónicamente la actuación de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó jugando en su contra.

En la largada del Gran Premio, Franco Colapinto partió desde la 15° posición con neumáticos rojos y rápidamente ganó un lugar tras superar al brasileño Gabriel Bortoleto con Sauber. Oscar Piastri lideró la carrera con McLaren, seguido de Max Verstappen en Red Bull y Lando Norris en el otro McLaren.

En la vuelta 5, el pilarense superó de manera limpia a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en la curva 1, conocida como Tarzán, y comenzó a acercarse a Fernando Alonso con Aston Martin, manteniendo un ritmo constante detrás del español. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió indicaciones de Alpine para dejar pasar nuevamente a Gasly, retrocediendo a la 15° posición.

En el giro 20 entró a boxes y cambió a neumáticos duros, regresando en la 19°. La carrera se vio interrumpida por un accidente de Lewis Hamilton en la vuelta 23, que provocó la salida del safety car; al reanudarse, Colapinto se ubicó otra vez 15°, detrás de Gasly.

La vuelta 53 marcó un momento clave: perdió la 14° posición ante Alonso y se produjo un accidente de Charles Leclerc, lo que generó un nuevo ingreso del auto de seguridad. Colapinto realizó su segunda detención para colocar neumáticos amarillos, manteniéndose 15°, mientras Gasly ascendió al 8°.

En la fase final, Colapinto se mantuvo en el pelotón y peleó en las últimas 10 vueltas con Esteban Ocon de Haas. Tras el abandono de Norris por falla de motor en la vuelta 65, se produjo el tercer ingreso del safety car y Franco entró por tercera vez a boxes para neumáticos blandos. Finalmente, cruzó la línea de meta en la 12° posición, tras superar a Gasly, sin poder alcanzar a Ocon.