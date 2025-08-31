Las claves de la semana: los datos económicos y financieros que seguirá de cerca el mercado

La agenda económica de la primera semana de septiembre tendrá el esperado informe de empleo en EEUU junto con indicadores clave en Argentina como la recaudación fiscal, las exportaciones provinciales y el nuevo REM del Banco Central, en la antesala de las elecciones legislativas en PBA.

La primera semana de septiembre estará cargada de referencias económicas y empresariales que marcarán el pulso de los mercados internacionales y locales. El foco estará puesto en el informe de empleo de Estados Unidos, que llega en un contexto de crecientes dudas sobre la solidez del mercado laboral. En el ámbito local, se conocerá un nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) y datos fiscales, en la semana previa a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.