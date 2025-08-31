La primera semana de septiembre estará cargada de referencias económicas y empresariales que marcarán el pulso de los mercados internacionales y locales. El foco estará puesto en el informe de empleo de Estados Unidos, que llega en un contexto de crecientes dudas sobre la solidez del mercado laboral. En el ámbito local, se conocerá un nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) y datos fiscales, en la semana previa a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
Las claves de la semana: los datos económicos y financieros que seguirá de cerca el mercado
La agenda económica de la primera semana de septiembre tendrá el esperado informe de empleo en EEUU junto con indicadores clave en Argentina como la recaudación fiscal, las exportaciones provinciales y el nuevo REM del Banco Central, en la antesala de las elecciones legislativas en PBA.
Lunes 1 de septiembre
Internacional:
Feriado en EEUU: Día del Trabajo. No habrá Wall Street.
Tasa de desempleo de julio en la eurozona.
PMI manufacturero de agosto en la eurozona.
Martes 2 de septiembre
PMI manufacturero final de agosto en Estados Unidos.
Miércoles 3 de septiembre
- Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE.
Solicitudes semanales de hipotecas en Estados Unidos.
El INDEC difunde el informe sobre el origen provincial de las exportaciones de bienes del primer semestre de 2025.
Jueves 4 de septiembre
Ventas minoristas de julio en la eurozona.
Solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos.
Balanza comercial de julio en Estados Unidos.
El INDEC publica el índice industrial pesquero de julio.
El BCRA da a conocer los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto.
Viernes 5 de septiembre
- Ventas minoristas de julio en el Reino Unido.
- PBI del segundo trimestre de la eurozona.
- Informe de empleo de agosto en Estados Unidos.
- El BCRA publica el informe monetario mensual de agosto.
