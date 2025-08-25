Elecciones 2025 en Corrientes: qué se vota este domingo 31 de agosto

El gobernador Gustavo Valdés despegó los comicios locales de los nacionales, por lo que la provincia irá a las urnas el fin de semana. Cuatro fuerzas pulsean por el primer puesto.

Corrientes será la próxima parada del cargado calendario electoral 2025 , que tendrá como estación final los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, cuando se renovarán un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a datos de la Justicia Electoral correntina, 950.576 personas están habilitadas para sufragar y se dispondrán 2.808 mesas.

Al igual que sus pares de Santa Fe, Misiones, CABA, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, San Luis y la provincia de Buenos Aires, el gobernador Gustavo Valdés decidió desdoblar la pulseada provincial de la nacional.

Hasta ahora, todas las pulseadas provincias se saldaron con victorias de los oficialismos locales, a excepción de la Ciudad, donde el PRO de Jorge Macri quedó relegado al tercer puesto, superado por La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Este domingo, los correntinos acudirán a las urnas para elegir nuevo gobernador. El radical Gustavo Valdés cursa actualmente su segundo mandato, por lo que no podrá buscar la reelección.

No solo se renovará el Poder Ejecutivo, sino que también se votarán cinco senadores locales y 18 diputados, además de intendentes y concejales en 73 municipios.

Aunque se inscribieron siete sellos para competir, solo cuatro tienen posibilidades concretas de alcanzar el triunfo. Vale recordar que el sistema incluye balotaje. En caso de que el ganador no supere el 40% no le gane a su perseguidor por 10 puntos o más, habrá segunda vuelta.

Dónde voto en Corrientes 2025: consultá el padrón electoral

De cara a las elecciones de este domingo en Corrientes, ya está habilitado el padrón electoral para consultar dónde se vota. Podés consultarlo acá:

Embed "No es posible visualizar el contenido"

Quiénes son los principales candidatos en Corrientes

Aunque siete frentes se anotaron para competir, son solo cuatro los que animan la pelea principal. El oficialismo local se presentará como Vamos Corrientes. Valdés, que no tiene reelección, empuja la candidatura de su hermano Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó, quien buscará ampliar la hegemonía radical en la provincia.

Del otro lado del ring, el principal retador es el peronista Martín "Tincho" Ascúa, alcalde de Paso de los Libres. Ascúa anotó al frente Limpiar Corrientes y cuenta con el respaldo del PJ. Es uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner. De hecho, el último acto de la expresidenta antes de que la Corte Suprema ratificara su condena en la Causa Vialidad fue en la provincia.

El dirigente celeste se entusiasma con dar el golpe y meterse en el balotaje para condensar al electorado reactivo a los Valdés. Para el peronismo, además, será una parada crucial, ya que una semana después, el 7 de septiembre, serán las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde intentarán cuidar el pago chico ante la amenaza de la alianza entre los libertarios y el PRO.

Martín Ascua Martín Ascúa, el candidato del peronismo a la gobernación de Corrientes.

La Libertad Avanza (LLA), en tanto, jugará con candidato propio: Lisandro Almirón. El diputado nacional cuenta con el respaldo de la Casa Rosada. De hecho, Karina Milei y Martín Menem viajaron al distrito para apuntalarlo durante la campaña. El gobernador Valdés intentó una alianza con los violetas, pero finalmente desistió.

También participa de la conversación el exmandatario radical Ricardo Colombi, padrino político del actual jefe provincial, con quien hoy está enfrentado. Colombi intentará volver a las grandes ligas y se presenta como una amenaza para el oficialismo local, ya que le disputa votos en una mista órbita ideológica.

Hasta el momento, todas las elecciones provinciales del 2025 se saldaron con triunfos de las administraciones actuales, con una excepción: CABA. Allí el PRO quedó en el tercer lugar, relegado por LLA, que se impuso con Manuel Adorni a la cabeza. Segundo se ubico el peronismo, con el diputado Leandro Santoro al frente de la boleta.