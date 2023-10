Elecciones 2023 en vivo: cómo se rearmará el Congreso ante una posible ruptura de JxC

Live Blog Post

Luis Brandoni tildó a Milei de "ignorante" y aseguró que no lo votará en el balotaje

El actor argentino Luis Brandoni se refirió al acuerdo político al que llegaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei, al quien calificó de "ignorante". En varias oportunidades, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) fue crítico con la Unión Cívica Radical (UCR) y con el expresidente Raúl Alfonsín, lo que le valió el desprecio del dirigente radical.

"Ese señor dice que lo peor que hay en el país en materia política es el radicalismo. Es un ignorante que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es producto de la casualidad, por supuesto que no puedo votar a ese sujeto", ratificó el ex diputado nacional por la UCR, con respecto al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Al mismo tiempo, también fue crítico con el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. "Me parecería inexplicable que yo vote por uno de los dos candidatos", explicó.

