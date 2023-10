El enojo de Milei en una entrevista y la curiosa metáfora con Patricia Bullrich

MILEI ENTREVISTADO EN A24.mp4

El entrevistador le recordó irónicamente su relación con Fátima Florez, y el economista aclaró que "dada la belleza extraordinaria de mi novia y mi amadísima Fátima, Flórez, además es una de las mujeres más deseadas de la Argentina, porque es superlativamente hermosa. Yo me pregunto: ¿No se habrá equivocado?".

Elecciones 2023: el enojo de Javier Milei ante las cámaras

La entrevista alcanzó su máximo punto de tensión cuando Milei, furibundo, reaccionó ante un supuesto "bullicio" de los trabajadores que operaban detrás de cámara: "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando, son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita".

"Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando y si yo le erro a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando", agregó.

javier-milei.jpg Noticias Argentinas

El periodista Esteban Trebucq intervinó en medio del enojo de su entrevistado e intentó brindar una explicación, pero el candidato presidencial replicó sobre sus críticas hacia los trabajadores del canal televisivo. "Yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que habla demasiado. Es muy difícil temas tan complejos con murmullo en el oído. No son temas fáciles", expresó.

Milei concluyó en este contexto sus declaraciones pero, sobre el final, vivió una insólita situación: su micrófono permaneció abierto y se pudo captar el momento en el que el referente de La Libertad Avanza (LLA) increpa a un trabajador. "No podés hablar tanto, me taladraste el oído", se escuchó de fondo mientras el programa siguió con su curso.