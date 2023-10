En ese sentido, insistió en no caer "en la trampa de las discusiones de acuerdo de cúpulas de partidos" y remarcó que la convocatoria podría sumar no solo a políticos sino "a los mejores de cada una de las fuerzas económicas, sociales, políticas y de la cultura de argentina". Además, destacó que el no opina "de las internas o de los pactos de otras fuerzas políticas" y que su "responsabilidad es decirle a los argentinos que, más allá de lo que suceda de pactos entre otras fuerzas", él va a "gobernar con todos".