Luis Brandoni tildó a Milei de "ignorante" y aseguró que no lo votará en el balotaje







El actor y militante radical habló sobre su voto de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. "Los que votaron a Massa y Milei que se hagan cargo", agregó.

Luis Brandoni. El actor fue crítico con el candidato libertario por sus dichos sobre Alfonsín.

El actor argentino Luis Brandoni se refirió al acuerdo político al que llegaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei, al quien calificó de "ignorante". En varias oportunidades, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) fue crítico con la Unión Cívica Radical (UCR) y con el expresidente Raúl Alfonsín, lo que le valió el desprecio del dirigente radical.

"Ese señor dice que lo peor que hay en el país en materia política es el radicalismo. Es un ignorante que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es producto de la casualidad, por supuesto que no puedo votar a ese sujeto", ratificó el ex diputado nacional por la UCR, con respecto al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Al mismo tiempo, también fue crítico con el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. "Me parecería inexplicable que yo vote por uno de los dos candidatos", explicó.

image.png El actor fue candidato a primer diputado del Parlasur por la lista de Patricia Bullrich, en Juntos por el Cambio. "No tendría cómo explicar por qué los voto, porque no soy peronista y me parece que Massa fue un pésimo ministro de Economía y no le creo; y con respecto a Milei lo mismo, no tengo nada que me ligue a él ni sus formas de manejarse", sostuvo. "Que los que los votaron se hagan cargo de lo que votaron", reclamó.

El protagonista de la serie "Nada", estrenada recientemente en Star+, también se refirió a cómo le fue a Bullrich en las elecciones generales del pasado domingo 22 de octubre. "Estoy bastante disgustado con el resultado de las elecciones, porque no es lo que estábamos esperando nosotros", expresó. "Hay que responder de la manera en que nos colocaron. Nos pusieron en el lugar de la oposición, tenemos una gran responsabilidad por delante, con 10 provincias por responderle, con un alto número de legisladores, alrededor de 400 intendentes", lanzó. "Desconozco el destino de Juntos por el Cambio", confesó, respecto de la coalición opositora que integra. "En realidad todavía no se sabe. Hay sectores que están de acuerdo con lo que plantea la UCR y otros no. Cómo se dirimirá no puedo saberlo, va a llevar unos cuantos días", finalizó.