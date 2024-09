Elio Del Re, en el Congreso Metalúrgico: "Argentina necesita a todos los sectores productivos unidos"

Por su parte el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja expresó: "No se confundan: acá ningún sector excluye a ningún otro; ni el campo es víctima de la industria ni la industria lo es del campo. Acá tenemos que salir todos. Y no le estoy respondiendo a nadie, sino a mi conciencia".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los referentes de la política que participó del evento y enfatizó que "el sector metalúrgico es fundamental para PBA". Además, remarcó: "Hace falta escuchar sus voces porque está en riesgo la industria. El compromiso de nuestro gobierno es cuidar, promover y defender la industria".

A su vez, el primer mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sostuvo: “Nosotros somos aliados de los industriales. Lo que se viene en la Argentina tiene que pasar por el desarrollo y el desarrollo tiene que pasar obligadamente por el incremento de la inversión en la industria y la mejora en el empleo”.

Del mismo modo el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora hizo hincapié en que “no hay países desarrollados en el mundo que no tengan industria. No hay países que no valoren a la industria metalmecánica como uno de sus pilares”. Su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó los logros de su provincia y señaló: “La provincia es la segunda en el PBI industrial de la Argentina. Contamos con 3700 industrias metalúrgicas sobre 6100 empresas que tenemos. Sepan que para nosotros son fundamentales, en lo que tiene que ver con la exportación, la creación de empleo y por supuesto la diversificación que tenemos de nuestra economía. Cuentan aquí con un gobierno que siempre va acompañar el desarrollo industrial; adelante y trabajemos juntos".

El legislador nacional por “Hacemos” Nicolás Massot también participó del aniversario de ADIMRA y sostuvo que “la gremial empresaria y el Congreso tienen que recuperar centralidad. Están muy relacionados y con responsabilidades comunes, que se han licuado en un sistema hiperpresidencialista".

Acuerdo de Asociaciones Metalúrgicas Latinoamericanas

Por otra parte, durante el Congreso se firmó el “Acuerdo Asociaciones Metalúrgicas Latinoamericanas”, para fomentar, promover, proteger y promocionar la actividad metalúrgica y metalmecánica en cada uno de los países miembros.

Al respecto se pronunció la canciller Diana Mondino, quien destacó que : "Vemos en ADIMRA a un socio con el cual hemos realizado distintas acciones de promoción comercial en distintos mercados”, sostuvo y resaltó la creación del Consorcio de Entidades Metalúrgicas de América Latina, lo que constituye “un punto de partida para contribuir al crecimiento del sector en los países de la región, abordando temáticas transversales que sustentan el desarrollo”.