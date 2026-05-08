Miley Cyrus recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace hablarán en la ceremonia que se realizará el próximo 22 de mayo.

Miley Cyrus será reconocida por su trayectoria y recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo viernes 22 de mayo.

La actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace hablarán en la ceremonia, que será presentada por la personalidad de iHeart Media, Ellen K (quien recibió una estrella en 2012).

La estrella de Cyrus, la número 2845 en ser entregada, estará ubicada en el 7011 de Hollywood Blvd., en Hollywood. La ceremonia se transmitirá en vivo en el sitio web del Paseo de la Fama.

"Miley se merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento", declaró Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama. "Generaciones de niñas han crecido viéndola evolucionar, encontrando inspiración en su trayectoria y su creatividad audaz" .

"Es un honor recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood", escribió Miley . "Cuando llegué a Los Ángeles desde Nashville siendo niña, mi familia se hospedaba en un hotel en Hollywood Boulevard, y yo salía a caminar por la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía. Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Oscar y artículos de Marilyn Monroe".

"Estar ahora inmortalizada en este bulevar legendario, rodeada de los íconos que me inspiraron, se siente como un sueño", continuó. "Este momento perdurará para siempre, gracias a todos en mi vida que lo hicieron posible. Me siento agradecida de compartir esta estrella con ustedes".