Elisa Carrió afirmó que el plan económico de Javier Milei es "exacto al de Martínez de Hoz"

La exdiputada nacional no se guardó críticas para con la administración libertaria al compararla con el proyecto económico que instauró el economista José Alfredo Martínez de Hoz , durante su etapa como Ministro de Economía en el gobierno de facto. “Este es un gobierno que quiere tener un proyecto económico exacto al de [José Alfredo] Martínez de Hoz", disparó.

"Pretende instalar y mantener un dólar barato a costa de la posibilidad de exportar de la Argentina y de la reactivación económica", continuó Carrio y vaticinó que, de no cambiar el rumbo, la Argentina "cada vez va a ser más cara, pero el exterior va a ser más barato”.

Más allá de trazar un paralelismo con las políticas de aquella época, también marcó diferencias. "Hoy tienen una ventaja que es el tema de la energía", dijo. Sin embargo, afirmó que la ecuación actual, con el cepo, no cierra para los productores agropecuarios: "¿De dónde va a salir la plata del campo? Porque al pequeño y mediano productor no le cierra con estas retenciones”.

“Quieren mantener el cepo hasta las elecciones, ¿para qué? Para que la gente con dólares pueda viajar y sentirse rica otra vez. Es la misma etapa de los noventa. ¿Te acordás? Es la misma etapa de Martínez de Hoz”, agregó durante una entrevista con Radio con Vos.

Carrió adelantó que podría competir por una banca en Diputados en 2025

Sobre el final, Carrió fue consultada sobre su futuro político de cara a las elecciones legislativas del 2025. “A mí me gustaría no ser pero puedo ser. No se sabe nunca conmigo. La verdad es que yo detesto los cargos, pero si se trata de defender a una Nación y tengo que ocupar transitoriamente un cargo.... “, señaló.

Y, acto seguido, adelantó que podría competir para una banca en Diputados. “Tampoco puedo terminar el mandato, porque no creo que a esta altura de mi vida esta sociedad me vuelva a pedir que esté cuatro años escuchando a ignorantes en el recinto. Pero podría serlo, tal vez pueda ser diputada”, concluyó.