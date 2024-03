Elisa Carrió dará un curso de filosofía política para analizar a Javier Milei: "Saber a dónde nos lleva"

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la dirigente política posteó un video donde explica la importancia de debatir y analizar el contexto político actual: "Indagar qué es lo que cree y piensa Milei cuando habla del derecho de propiedad , sobre todo tomando sus autores preferidos. Hay uno especial que es el espíritu de la libertad, que es el que funda los libertarios, Murray Rothbard".

En ese sentido, Carrió convocó a analizar a Javier Milei como presidente en sus primeros meses de gestión. "Es bueno saber lo que dice para poder entender hasta dónde estamos de acuerdo y en qué no. Los espero a partir del miércoles después de Semana Santa, van a ser tres clases. Vamos a entrar a debatir porque lo importante no es estar en contra o a favor por capricho, lo importante es saber a dónde nos lleva ese pensamiento. Les mando un beso para poder abrir nuestras cabezas, sin las cuales no se puede mirar al futuro", señaló.