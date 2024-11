Emmanuel Macron sobre su paso por Argentina: "No vi a Maradona, no vi a Messi, pero vi a Milei"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , reveló este domingo detalles de su gira por América del Sur e hizo particular hincapié sobre su encuentro con Javier Milei en Argentina, con quien habló sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. “No vi a Maradona, no vi a Messi pero vi a Milei”, resumió.

Luego revela detalles de su encuentro con el economista libertario. “Le dije muy sinceramente y muy claramente al presidente argentino que Francia no iba a firmar tal y como estaba el acuerdo de Mercosur”, señala Macron, reafirmando su postura sobre el entendimiento comercial.

La posición adoptada sobre el tratado, en las condiciones actuales, fue respaldada por el presidente argentino, según Macron: “El propio presidente Milei me dijo que no estaba satisfecho con este acuerdo y que no estaba satisfecho con el funcionamiento actual del Mercosur”.

La advertencia de Macron a Milei sobre el acuerdo Mercosur-UE

El diálogo con Milei no quedó allí, sino que el presidente europeo le advirtió a su par sudamericano que suscribir el acuerdo sería perjudicial para ambos países. “Para Argentina sería muy malo para su reindustrialización y para nosotros sería muy negativo”, completó sobre las negociaciones que ya llevan casi 25 años.

"No podemos decir a los agricultores franceses y europeos que cambien sus prácticas, que dejen de usar ciertos productos fitosanitarios", dijo el francés la semana pasada, tras su encuentro con Milei, sobre el acuerdo que podría habilitar la llegada de carne tratada con antibióticos y hormonas. E insistió: "(No podemos) al mismo tiempo abrir nuestros mercados a importaciones masivas de productos que no respetan los mismos criterios".

Los franceses pretenden que el posible contrato se asemeje al acuerdo comercial que la UE mantiene con Canadá, el cual sí incluye garantías para evitar la entrada de este tipo de carnes al viejo continente. "Esas garantías no las tenemos hoy con Mercosur", apuntó. "No se debe sacrificar a la agricultura europea. Es lo que he dicho. Si somos razonables, hay un camino posible, pero no se hará en detrimento de nuestra agricultura", agregó.

El video publicado este domingo en su cuenta oficial de “X” enfatiza en su rechazo a un eventual acuerdo con el Mercosur, en un nuevo intento por aliviar las tensiones con los agricultores franceses que llevan adelante bloqueos y paros en contra de la suscripción del tratado.

Durante su viaje, Macron también visitó la Iglesia Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, en una ceremonia breve e íntima donde homenajeó a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon secuestradas durante la última dictadura militar.

El presidente de la república europea también difundió momentos de su reunión con su par chileno Gabriel Boric. En la pieza audiovisual se los muestra a ambos sobre un mapa de la costa del país trasandino y se escucha a Macron decir: “Chile es una potencia marítima”.

Durante su viaje, Macron visitó la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, para asistir al encuentro del G20. El video también comparte imágenes del francés en el centro histórico de la ciudad brasileña, donde conversa con vecinos del barrio de Cinelandia. Esas escenas se combinan con otras del presidente francés en plena diplomacia durante la cumbre y compartiendo saludos y momentos con otros presidentes.