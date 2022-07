La renuncia de Martín Guzmán: empresarios piden que el nuevo ministro sea fruto de un "acuerdo político"

“La renuncia del Ministro requiere una rápida reacción política y la cooperación de todos los sectores claves en la economía del país. Desde el sector pyme advertimos que es necesario evitar que la actual coyuntura afecte la recuperación que implica tanto esfuerzo por parte de los sectores productivos, y en este sentido creemos que es imperioso reforzar políticas que garanticen previsibilidad para las pequeñas y medianas empresas comprometidas con la inversión en la Argentina”, sostuvo el presidente de CAME, Alfredo González.

En la misma línea, Daniel Rosato, Presidente de de Industriales Pymes Argentinos (IPA) afirman que "el nuevo ministro tiene que tener el consenso político, espíruitu industrialista y una gran sensibilidad para llevar adelante medidas que fomenten la productividad y fortalezcan el mercado interno, las exportaciones y el pleno empleo para asegurar la paz social".

Horas de definición: Alberto Fernández decide quién reemplaza a Martín Guzmán

Ahora Alberto Fernández deberá definir quién será el sucesor de Martín Guzmán. Suenan para esa silla caliente Emanuel Álvarez Agis, Marco Lavagna y Augusto Costa.

Hasta el momento, se conoce que Agis desistió de ocupar el cargo. En las últimas entrevistas, si bien no descartó volver a la función pública, si manifestó profundas críticas a la coalición de gobierno, quizás una de las razones por las cuales su nombre está descartado por el momento. En cuanto a Marco Lavagna, todavía no hay una definición al respecto. Augusto Costa, actual Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en la Provincia de Buenos Aires no ocupará el cargo.

Pero no se descartan otros nombres. Incluso gira Sergio Massa como posibilidad.