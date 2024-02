En medio de conflicto docente, Unión por la Patria busca garantizar por 5 años el Fondo Nacional

" No existe la paritaria docente nacional . Cada provincia está en libertad de pactar con los docentes cuál es el salario que pretenden para comenzar las clases", señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni , en referencia a lo instituido por ley en el 2006 y efectivizada por primera vez en el 2008. "Recordemos que cada uno de los salarios docentes dependen de los gobernadores , por lo tanto cada jurisdicción el libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores", agregó en conferencia de prensa en Casa Rosada .

En simultáneo, organizaciones docentes denuncian que le Gobierno no ejecutó el último mes el FONID . "El gobierno de Milei, al no enviar los fondos para el FONID y el FONDO COMPENSADOR está incumpliendo leyes nacionales", señaló el gremio CTERA en un comunicado en donde recuerdan que esos fondos fueron "conquistadas con la histórica lucha de los 1003 días de la Carpa Blanca ".

"El Consejo Federal de Educación fijará criterios de asignación tendientes a garantizar los fines y objetivos del Fondo Nacional de Incentivo Docente", añade la propuesta. Entre los firmantes, se encuentran Ariel Rauschenberger, Pablo Yedlin, Julio Pereyra, Wadalberto Allende, Jorge Herrera, Maria Paponet, Victoria Tolosa Paz, Jorge Chica, Aldo Leiva, Hilda Aguirre, Gabriela Pedrali, Jorge Romero, Juan Manuel Pedrini, Nancy Sand, Eduardo Toniolli, Ernesto Ali y Silvana Ginocchio.

Unión por la Patria Diputados Diputados de Unión por la Patria. Foto: Agencia Télam.

Además, rubricaron el proyecto de ley los diputados Gustavo González, Maria Natalia Zabala, Ana María Ianni, Andrea Freites, Estela Neder, Eugenia Alianiello, Tanya Bertoldi, Varinia Marin, Carolina Yutrovic, Pablo Todero, Martín Soria, Jorge Araujo Hernández, Sabrina Selva, Sergio Casas, José Gómez, Pablo Carro, Gustavo Bordet y Carlos Cisneros.

CGT: "Sin paritaria nacional docente no comenzarán las clases en todo el país"

A través de un comunicado, la Confederación General del Trabajo manifestó su apoyo a las organizaciones gremiales docentes y expresó que "no somos ni vamos a ser responsables de la situación de disolución del Sistema Educativo Nacional a la que se empuja desde el gobierno".

"Es urgente la discusión del Salario Mínimo Nacional Docente, FONID, material didáctico/conectividad, fondo compensador, fondo de infraestructura y toda transferencias de fondos a las provincias para cumplir con la normativa vigente", agrega y considera que "no se puede construir positivamente a partir del incumplimiento de una de las partes, que además esencialmente tiene la obligación debe cumplir con el artículo 10 de la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que establece la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente".

Finalmente, instan a los gobernadores a "defender la continuidad de la Paritaria Nacional Docente, y su urgente convocatoria. No permitiremos reducciones salariales, ni el incumplimiento de la Leyes conquistadas. Los salarios docentes ya se encuentran mayoritariamente ubicados por debajo de la línea de pobreza. El ciclo lectivo está a pocos días hábiles de comenzar y, de no encontrar respuesta urgente a nuestro legítimo y justo reclamo, estas circunstancias por nosotros no generadas nos habilitan a iniciar todas las medidas gremiales a disposición, incluidas la de acción directa, afectando el inicio del ciclo lectivo".