UP presentará en el Senado un proyecto para restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente

Entre los argumentos, los parlamentarios del bloque Unión por la Patria (UP) , destacaron que esos fondos fueron el resultado de la lucha docente en los años 90, a través de lo que fue la Carpa Blanca , que se montó frente al Congreso de la Nación un 2 de abril de 1997 y que finalizó cuando el Congreso Nacional promulgó la Ley de Financiamiento Educativo, 25.053. En ese contexto se creó el FONID . "Como consecuencia de las políticas de ajuste en la década del 90, en materia educativa junto con la trasferencia de los servicios educativos de la Nación a las Provincias y el deterioro de la inversión pública en dicho ámbito, los y las docentes de todo el país iniciaron el plan de lucha que se extendió durante 1003 días", señalaron los senadores.

De acuerdo a Andrada y Corpacci, también exgobernadora y actual presidenta del Partido Justicialista de su provincia, la presentación se formalizará con el acompañamiento de firmas de otros pares. El objetivo, se señaló, es garantizar la continuidad del FONID por el término de dos años, a partir del 1 de enero de este año. "La suspensión del fondo significaría un importante recorte salarial", destacó la senadora; mientras que Andrada, exministro de Comunicación del actual gobernador, Raúl Jalil, indicó: "Hay que ser claros, no se trata de bajar las transferencias no automáticas, se trata de que se disminuirán los salarios de docentes, ya que no se envían las partidas del FONID".