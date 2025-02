En medio del escándalo de $LIBRA, Javier Milei viaja a EEUU y se reúne con la titular del FMI y Elon Musk

El Presidente participará una vez más de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que esta vez se realizará en Washington. Se reunirá con Georgieva y el dueño de Tesla. No hay pactada bilateral con Trump.

Milei y Trump.jpeg Javier Milei en su último encuentro con Donald Trump.

Javier Milei en su último encuentro con Donald Trump

Ese segundo encuentro, del que participará además el titular del Palacio de Hacienda, se enmarca en las negociaciones que encarna la administración libertaria con el organismo por el diseño de un nuevo acuerdo al que, según aseguró el mandatario, solo "le falta el moño".

Al respecto, Caputo buscará concretar su promesa de cerrar el entendimiento durante el primer cuatrimestre, luego de asegurar que está todo "prácticamente acordado".

En agenda para el jueves, el mandatario brindará un discurso a las 13 en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado "El modelo económico argentino", y posteriormente se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Benga.

Como última actividad, expondrá en una nueva edición de la Conferencia de Acción Conservadora que se celebrará desde el 19 al 22 de febrero en Washington.

Milei tomará la palabra el sábado, el mismo día que lo hará Trump, quien estará a cargo del cierre del evento, por lo que se espera que ambos puedan concretar su cuarto encuentro.

Según se supo, no hubo pedido formal de reunión oficial ya que la tradición norteamericana establece que los jefes de Estado no protagonizan encuentros bilaterales durante los primeros meses de gestión.

Sin embargo, no descartan un intercambio informal entre ambos mandatarios.

Milei arribará al país del norte mientras atraviesa uno de los momentos más complicados de su gestión a raíz del caso $LIBRA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que la polémica desatada por la promoción que hizo Milei del ´Viva la Libertad Project´ generó "ruido" en el Gobierno, pese a que, desde el entorno del libertario, buscaron bajarle el tono al suceso.

"Ha sido un hecho de enorme repercusión", definió Francos en declaraciones radiales y agregó: "Ha generado ruido en un Gobierno que viene pegando una tras otras, todas sus predicciones y políticas económicas que es lo más importante".

En la misma línea, expresó que "el Presidente ha explicado de qué se trató. La realidad es que lo que pretendía era difundir un emprendimiento tecnológico, pero se tomó de una manera que pensó que era equivocada, que no tenía que ver con el objetivo que tenía para llevarlo adelante y lo bajó".

"Lo conozco desde hace años y no he conocido una persona más honesta. Cuando el deje su función y miren su patrimonio, no va a ser como el de otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos", prometió, al tiempo que negó que el mandatario haya recibido coimas por publicitar el proyecto.

El funcionario descartó que Milei haya promovido una estafa y garantizó que "pondría las manos en el fuego" por el honor del libertario.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó al asesor Santiago Caputo por haber interrumpido la entrevista que Milei concedió ayer al canal TN y dijo que fue una decisión "equivocada" en su propio parecer "y en el del Presidente".

"Santiago Caputo cortó la entrevista porque tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia, y notó que (ese tramo de la nota) podría llevar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar", explicó Adorni.

El funcionario se refirió de ese modo al segmento de la entrevista en la que Milei decía que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, iba a encargarse de asesorarlo sobre los alcances de las denuncias por su participación en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

Agregó que Caputo "no está habitualmente en las notas" que concede en Presidente, "y tal vez no sabe que la dinámica es no cortarlas bajo ningún aspecto. De hecho, terminó a nota y el Presidente le dijo ´Santiago, eso fue innecesario´".

Aseguró que el Presidente cuando concede entrevistas "no sugiere una sola pregunta, no sugiere ni un solo tema, simplemente escucha las preguntas y las responde".

En Balcarce 50, revelaron a esta agencia que la administración libertaria buscará avanzar en Estados Unidos con el cierre de un Tratado de Libre Comercio, además de que, pese a los anuncios de aranceles a las exportaciones que aplicó Trump, niegan que el libertario vaya a solicitarle una excepción.

En la noche del sábado, a las 22, la comitiva volará hacia Buenos Aires y llegará alrededor de las 8:20 de la mañana del domingo.