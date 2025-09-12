En medio de la tensión con gobernadores, Lisandro Catalán se mostró con el tucumano Osvaldo Jaldo







El flamante ministro del Interior busca revincularse con un mandatario que se alejó, precisamente, porque Catalán impulsó un armado libertario en Tucumán.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, con el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

La asunción de Lisandro Catalán como ministro del Interior llega en un momento complejo: tras una contundente derrota electoral, debe afrontar una agenda de trabajo en simultáneo al veto a la ley que distribuía el 1% de los ATN a las provincias, una convocatoria a sesión opositora y a un levantamiento de gobernadores que, en el pasado, habían sido aliados a Casa Rosada. Sin embargo, este viernes se mostró junto al peronista Osvaldo Jaldo, mandatario de Tucumán, territorio en donde ambos compiten electoralmente.

"Con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán", señaló Guillermo Francos, al anunciar el nuevo rol de -hasta ese momento- su vicejefe de Gabinete. El primer encuentro con "gobernadores afines" ocurrió un día después, con tres mandatarios: el entrerriano Rogelio Frigerio, el chaqueño Leandro Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo. Ahora el ministro mantuvo un encuentro a solas con Jaldo en el marco de la Exposición Rural Tucumán 2025, el cuarto gobernador desde que asumió su nuevo rol.

Se trata de un gesto de distención en la relación entre ambos, que había entrado en conflicto cuando el propio Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, impulsó una lista que competirá contra el oficialismo local. Esa decisión provocó la unidad del peronismo en la provincia y el antagonismo inmediato de tres diputados -aunados en el bloque Independencia- que responden a Jaldo y que desde diciembre del 2023 habían votado igual que la bancada libertaria.

Gobernadores Catalán En su estreno como ministro del Interior, Catalán se reunió con tres gobernadores aliados.

Gobernadores protagonizaron contracumbre en Córdoba Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas (PU) compartieron este viernes un encuentro en medio del clima de tensión con Javier Milei, quien busca reencauzar el diálogo con las provincias tras la dura derrota libertaria en las elecciones bonaerenses. El encuentro tuvo lugar en la Exposición Rural de Río Cuarto, Córdoba, con el mandatario local, Martín Llaryora, como anfitrión.

Allí se dieron cita los jefes provinciales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), todos integrantes del flamante espacio que se plantea como una tercera vía a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. Los únicos ausentes con aviso fueron el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal. Se trató de la primera demostración luego de que el Presidente vetara la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Al término del encuentro, los gobernadores brindaron una conferencia de prensa y dieron su discurso sobre el camino a seguir con esta nueva alianza. El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, envió un mensaje a sus pares reunidos en Córdoba y confirmó que en los próximos días el bloque de mandatarios visitará la provincia patagónica.