Lisandro Catalán inaugura mesa con las provincias y recibe a gobernadores aliados







El flamante ministro de Interior mantiene un encuentro con Leandro Zdero (Chaco) y más tarde se reunirá con Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Además, el funcionario viajará con Karina Milei a Tucumán.

El ministro de Interior, Lisandro Catalán, comenzó a convocar a los gobernadores.

El flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, dio inicio a la ronda de negociaciones con los gobernadores en el marco de la "Mesa Federal" que anunció el Gobierno luego de la dura derrota en provincia de Buenos Aires. Según pudo confirmar Ámbito, este jueves ingresó a Casa Rosada a tal fin Leandro Zdero (Chaco) y más tarde será el turno de Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Desde el Poder Ejecutivo anticiparon que vetarán la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso, lo que puso en alerta a los mandatarios locales. Sin embargo, aseguran que escucharán reclamos y que "habrá algo" para las provincias.

Para comenzar la ronda de conversaciones, y ante la renuencia de la mayoría de los jefes provinciales de asistir hasta que no haya un gesto de deshielo, Javier Milei apeló a aquellos líderes que rubricaron acuerdos con La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos. Precisamente, en Chaco, Mendoza y Entre Ríos, el oficialismo local competirá de la mano con los libertarios.

Lo harán también en CABA, aunque Jorge Macri no tiene el mejor vínculo con la tropa violeta. De hecho, el entendimiento electoral fue articulado por su primo Mauricio. El jefe de Gobierno aceptó a regañadientes, luego de la derrota en los comicios de mayo, cuando Manuel Adorni se impuso en territorio porteño y el PRO cayó relegado a la tercera posición.

El llamado a los caciques es consecuencia de la estruendosa derrota de LLA y los amarillos en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo los superó por casi 15 puntos, profundizando la crisis interna en la Casa Rosada. En medio de cuestionamientos a la estrategia de Karina Milei y Sebastián Pareja, el Presidente los ratificó a ambos al frente del plan, pero decidió restaurar el Ministerio del Interior, degradado a secretaría en mayo del año pasado.

Así, blanqueó lo que ya ocurría de facto y nombró a Catalán con flamante titular de esa cartera. El hecho no alcanzó para entusiasmar a los líderes provinciales. "No importa que cambien los nombres, si no tiene poder de decisión, no nos sirve", se quejaron al unísono en distintas administraciones. En concreto, el primer pedido de los mandatarios para el Gobierno fue que no vete la ley ATN, elaborada en conjunto por los 24 distritos, la igual que la contempla cambios en el impuesto a los combustibles -esta última todavía no fue tratada en Diputados-. Pese al reclamo, la Casa Rosada ratificó que el Presidente desestimará la normativa, tal como ya hizo con financiamiento universitario y emergencia pediátrica.