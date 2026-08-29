En un nuevo desplante, Victoria Villarruel reclamó obra pública: "Difícilmente alguien puede invertir en un país tan desconectado"

La vicepresidenta pidió mejorar rutas, trenes, puertos y vías fluviales para acompañar al sector agropecuario. También reclamó una reforma tributaria y dejó un mensaje para el Ejecutivo por las retenciones.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno al reclamar una mayor participación estatal en la construcción de infraestructura. Según sostuvo, la falta de conectividad limita el desarrollo del campo y desalienta la llegada de inversiones.

Villarruel afirmó que el sector agropecuario aporta una cantidad significativa de recursos a las arcas públicas, pero todavía enfrenta problemas que dificultan la producción y el traslado de mercadería. “El campo deposita mucho dinero en las arcas de la República Argentina y tiene cuestiones a solucionar que son sumamente importantes”, planteó desde Expo Venado , en Santa Fe. Entre las principales deficiencias mencionó el estado de las rutas, los trenes, las vías aéreas y fluviales.

La titular del Senado consideró que esa infraestructura se encuentra en una situación que requiere tanto inversión pública como privada. “Lo que proviene de este sector de la economía no tiene el efecto que necesita el mismo campo argentino en infraestructura y caminos”, cuestionódurante una entrevista concedida al programa La Hora del Campo, de Radio Continental.

Villarruel advirtió que las dificultades para trasladar la producción funcionan como un freno para el crecimiento económico. “Que puedas sacar tu mercadería por alguna ruta, algún tren o algún puerto es fundamental. Es la base de cualquier economía ”, señaló.

En ese contexto, lanzó una crítica directa a la falta de obras nacionales: “Difícilmente alguien puede invertir en un país que está tan desconectado entre sí y donde las provincias no pueden suplir lo que también tiene que hacer Nación”.

La vicepresidenta puso como ejemplo la articulación entre el sector público y el privado que observó en Expo Venado y aseguró que ese esquema podría extenderse a otras regiones. También remarcó que la generación de puestos de trabajo debe ocupar un lugar central en la agenda.

La vicepresidenta reclamó una reforma tributaria para reducir los costos que afrontan los productores. Agencia NA: (DAMIAN DOPACIO)

“Sin trabajo no hay familia, sin familia no hay producción y sin producción no hay patria argentina”, expresó. No obstante, aclaró que existen provincias con menos recursos que Santa Fe y que necesitan un acompañamiento mayor para desarrollar sus actividades productivas.

En particular, mencionó las dificultades que atraviesan los productores de San Carlos, en Mendoza; Caleta Olivia, en Santa Cruz; y los Valles Calchaquíes para transportar sus mercaderías hasta los puertos de Rosario o Bahía Blanca.

“Las economías regionales, no de ahora sino desde hace muchos años, son olvidadas generalmente por la política”, advirtió. Para Villarruel, la presencia estatal debe garantizar caminos, trenes e infraestructura que permitan comercializar los recursos de las zonas más alejadas.

El reclamo por las retenciones y la carga tributaria

Al ser consultada por las retenciones a las exportaciones, la vicepresidenta reconoció que se trata de un reclamo histórico del campo y manifestó su expectativa de que la administración de Javier Milei pueda avanzar con una solución.

“Espero que el actual gobierno pueda ir ordenando esta situación”, sostuvo. Además, consideró necesario encarar una reforma tributaria porque los gravámenes que recaen sobre los productores incrementan considerablemente los costos locales.

Villarruel también reivindicó el peso del agro dentro de la economía nacional. “El campo es el orgullo de la República Argentina. Hemos sido, somos y seremos el granero del mundo”, afirmó.

Sobre el cierre, señaló que las decisiones vinculadas con las retenciones y la política productiva dependen del Poder Ejecutivo. Sin embargo, dejó un mensaje dirigido a la Casa Rosada: “Falta un año y medio más de gobierno, así que no perdamos las esperanzas”.

“Ojalá que parte de las aspiraciones que tiene el campo podamos cumplirlas como retribución a quienes tanto han puesto de sí”, concluyó Villarruel, en medio del distanciamiento que mantiene con Milei. Días atrás, el Presidente había descartado una reconciliación con su compañera de fórmula al expresar que “Roma no paga traidores”.