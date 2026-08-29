Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia ingresos de u$s1 millón por mes

La procedencia de ese dinero corresponde a firmas a su nombre. También acotó que tuvo una breve participación en la campaña el presidente boliviano Rodrigo Paz.

El exasesor detalló que ese dinero corresponde a empresas que tiene en EEUU y la Argentina.

El exasesor Fernando Cerimedo declaró a la Justicia de Bolivia que sus ingresos mensuales correspondían a una suma cercana a u$1 millón, en el marco de las investigaciones que enfrenta tras el atentado a su expareja, la abogada Nadia Beller . También reconoció su colaboración en la campaña presidencial del mandatario electo Rodrigo Paz, además de una serie de compañías a su nombre dentro y fuera de la Argentina.

En uno de los tramos más relevantes del cuestionario, Cerimedo confirmó su participación en la campaña, aunque acotó cuál fue su alcance: “Ayudé en consejos de comunicaciones digitales” , respondió y sostuvo que no recuerda quién lo contactó, aunque aseguró que nunca existió un contrato escrito ni recibió financiamiento por ese trabajo .

Cerimedo también repasó su actividad empresarial, al afirmar que su principal fuente de ingresos viene de Numen Group Inc ., una empresa radicada en EEUU desde 2021, donde aseguró ser socio único y prestar servicios a clientes internacionales. A su vez, sostuvo ser propietario en la Argentina de una empresa de publicidad con 35 empleados, dos sucursales y 12 clientes, además de una academia de tecnología, una productora audiovisual y otras sociedades hoy sin actividad.

Cerimedo también confirmó su participación en la campaña, aunque acotó que su alcance fue en el aspecto de la comunicación digital.

En contraste, negó tener empresas constituidas en Bolivia, aunque admitió que tenía la intención de instalar allí una consultora de marketing. Otro de los datos que llamó la atención fue el monto de sus ingresos a los que vinculó con sus firmas en la Argentina y EEUU; a su vez, afirmó que sus ingresos rondaban el millón de dólares al mes durante 2025 y 2026 , producto de esa actividad.

Cerimedo junto a Eduardo Bolsonaro. X | @FerCerimedo_ok

Desde la cárcel, Fernando Cerimedo aseguró: "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz"

El argentino Fernando Cerimedo envió este jueves un mensaje desde la cárcel de Bolivia donde permanece detenido y confirmó que fue colaborador del presidente Rodrigo Paz, aunque negó haber tenido autorización o poder para actuar en nombre del Gobierno, del mandatario o de su familia.

En una carta difundida por sus abogados, Cerimedo sostuvo: "Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar". Además, afirmó que "las mentiras y chismes no constituyen hechos" y negó haber participado de "negociados" en representación de Paz o de la primera dama.

El mensaje se conoció un día después de que el presidente boliviano negara públicamente que Cerimedo tuviera autorización para representarlo a él, a su gestión o a su familia. El argentino, por su parte, vinculó el escándalo con una "situación personal que no pude manejar", en referencia a la denuncia formulada por Nadia Beller, y separó ese episodio de las acusaciones de corrupción.