Adrián Ravier aseguró que "no hay destrucción de empleo" y prometió que la morosidad "llegó a un límite" + Agregar ámbito en









El portavoz presidencial defendió la gestión, anticipó el escenario electoral y exaltó la figura de Javier Milei: "Tiene una ética pura".

Ravier opinó que "realmente estamos mejor". Casa Rosada

Empleo, industria y morosidad son los ejes de la crítica económica al actual Gobierno nacional, que a través de sus referentes continúa ratificando el rumbo. Es el caso de la última aparición pública de Adrián Ravier, que consideró que las observaciones negativas hacia la administración forman parte de un discurso “muy mediático y muy mentiroso”.

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El portavoz presidencial desestimó las posturas opositoras opinando que “no hay crisis económica” y reiterando que "no hay destrucción de empleo para nada, es un gran mito que la prensa ha lanzado”. "Sabemos que falta, pero este es el camino: si tenemos una moneda sana, una economía abierta y desregulada, si generamos competencia, vamos a tener más incentivos para una Argentina de trabajo. A partir de ahí van a mejorar los salarios reales", analizó.

"Por ahí hay impaciencia, pero no se puede resolver todo en dos años y medio”, interpretó y agregó: “A veces por ahí pecamos de contar todo lo bien que hicimos las cosas y eso por ahí parece ser uno insensible ante lo que falta”. En contrapartida, consideró que “realmente estamos mejor” y anheló que "para las elecciones del 2027, a la hora de votar sí puedan percibir la estabilidad de precios, que los productos están en las góndolas, que hay menos inseguridad en las calles y que hay orden”.

Es por acá… pic.twitter.com/xaoFJdXb6U — Adrian Ravier (@AdrianRavier) August 29, 2026 Morosidad: la crítica hacia el Gobierno El crecimiento de la morosidad en el país se introdujo en la agenda oficialista, que aún así se mantiene optimista al respecto de la problemática. “Antes discutíamos más del 200% de inflación. Hoy discutimos moras en los créditos. Hay una distancia de un problema al otro”, dijo, por caso, Ravier. Entrevistado en Radio Led, el portavoz apuntó que "las moras se van a ir reduciendo. Ya llegaron a un límite y van a empezar a bajar. Creemos que en el acuerdo entre privados van a ir refinanciándose".

Asimismo, expresó que existe una recuperación económica que se ve en todo el país, y lo ejemplificó a través de una conversación con el secretario de Turismo: “Me reuní con Scioli, cuando justo terminaban las vacaciones de invierno, y hablábamos del 90% y 95% de ocupación plena en los hoteles de prácticamente todos los destinos turísticos”.

Finalmente, se refirió a los exabruptos de Javier Milei con la prensa: "Es una persona que acepta críticas con la que se puede dialogar, lejos de la imagen que quieren decir de él. Tiene una ética tan pura, que cuando ve actos de mala fe le sale eso, si algo lo caracteriza es su transparencia" .