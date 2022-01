Gobierno monitorea los cortes de luz y el sistema eléctrico ante la extrema ola de calor

El día en que se espera el pico de la ola de calor comenzó con nuevos cortes de luz que dejaron sin suministro eléctrico a más de 150 mil usuarios en la Ciudad y el Conurbano bonaerense, incluida la propia Residencia Presidencial de Olivos.

El fuerte apagón que inauguró la jornada de viernes afectó principalmente a la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): la falta de suministro eléctrico afectó a barrios de San Isidro, Vicente López y Olivos, así como a zonas de Palermo y Belgrano, dentro del área concesionada por Edenor.

El corte se extendió por poco menos de una hora y tuvo dos datos destacados: que la Quinta de Olivos fue uno de los domicilios que quedó sin luz y que provocó que los servicios de los diferentes ramales ferroviarios de la línea Mitre se vieran paralizados.

Una falla en un transformador de la subestación Edison fue la causa del problema eléctrico, según informó la empresa Edenor.

En tanto, en el área concesionada por la firma Edesur por la mañana se registraban 8.498 domicilios sin luz, con los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría y los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda como los lugares más afectados.

En este marco, el Gobierno nacional solicitó a las grandes industrias que de 13 a 16 horas restrinjan el suministro para evitar un estrés del sistema y mantener el suministro residencial. "El sistema está trabajando a tope. Nos hemos comunicado con los grandes usuarios, que más demandan y no tienen ciclo continuado, para que en horario pico reduzcan la demanda de energía", afirmó Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación.

"Estamos ante un pico de demanda histórico, en medio de un proceso de crecimiento económico que se combina con una ola de calor en todo el país, y por eso les hemos pedido el acompañamiento y solidaridad al sector que mayor energía demanda, que es la industria con un 30%, esperamos que eso se pueda notar", agregó el funcionario.

Según Martínez, el sistema energético nacional hoy "genera la energía suficiente que demanda la Argentina, pero con mayor crecimiento son desafíos que hay que ir tomando".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que el sistema no es frágil. "Tomamos una situación de desorden de generación, fundamentalmente para las empresas, hoy en crecimiento. Tenemos que seguir ordenando e invirtiendo", aseveró. Y agregó que los grandes usuarios respaldarán el pedido del Gobierno: "Desde el Ministerio de Desarrollo y la Secretaría de Energía se habló con todos aquellos (industriales) que no tienen ciclo continuo que morigeren el consumo entre las 13 y 16, para en vez de no tener nada por si se corta, tengas menos. Normalmente las empresas son lógicas e inteligentes para hacer funcionar una maquinaria de la que forman parte".

Las cámara empresas le dieron su compromiso al Gobierno de acompañar la reducción del consumo eléctrico. El secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, aseguró que "es momento de apoyar y acompañar" el pedido del Gobierno realizado al sector empresario para que reduzcan la demanda de energía por 48 horas.

"Si el tema es por dos días y coordinado, no hay ninguna dificultad para acompañar el pedido", indicó Diab en declaraciones a Radio Con Vos y precisó que la recomendación del Gobierno "no es para que estén apagadas todas las máquinas, si no para racionalizar el consumo".

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aclaró que el pedido no incluye a las industrias con procesos continuos, ya que en ese caso la alteración de las modalidades de producción se torna más difícil y onerosa. El dirigente destacó que "por primera vez" un Gobierno recurre a avisar con antelación a las empresas para que estas puedan diseñar su actividad, y de esta forma "minimizar el impacto negativo" por la baja temporal de la producción. "Siempre ocurrió que nos cortan la energía sin previo aviso, causándonos estragos", planteó.

Por su parte, la Fundación Pro Tejer, que lidera Priscila Makari y agrupa a cámaras y empresas del sector textil, dio a conocer un comunicado en el que señala que acompañará "la iniciativa del gobierno bajando el uso de la energía eléctrica al mínimo posible en los horarios solicitados para evitar mayores tensiones en el sistema".

Para mantener el servicio, Edesur instaló generadores en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para reforzar el sistema ante la ola de calor. A través de un comunicado emitido al mediodía, Edesur pidió "disculpas" a los clientes por "las molestias ocasionadas" y recordó "medidas para ahorrar energía".

Edesur colocó generadores Four Packs en distintos puntos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, como una medida extraordinaria para reforzar el sistema eléctrico ante la ola de calor histórica que afronta el país.

Otra de las medidas que adoptó el Gobierno para evitar los cortes de luz en los hogares fue decretar un asueto administrativo en la función pública a partir de las 12 horas. Lo mismo ocurrirá este viernes. La Cámara de Diputados adhirió. De este modo, la mayoría de los edificios gubernamentales cerrarían sus puertas y no tendrían necesidad de consumir electricidad. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó implementar esa decisión y afirmó que tiene a "la gran mayoría de la gente abocada al cuidado de la pandemia".