El mediocampista europeo, conocido por el efecto que generaban sus goles en los famosos, decidió dejar el fútbol después de un mal paso por México.

El astro europeo vivió gran parte de su carrera apuntado por los medios y la gente, por las trágicas casualidades cada vez que convertía.

Mientras que el fútbol lamenta la pérdida de una figura en el campo, algunas celebridades celebran su retiro. A diferencia de otras despedidas silenciosas, esta marca el fin de una era de tensiones y se convierte en un respiro necesario para las personalidades famosas del entorno.

Aaron Ramsey , el mediocampista galés que supo brillar en la Premier League, decidió poner fin a su carrera profesional. Su retiro representa un curioso alivio para las figuras de mayor popularidad, debido a la increíble estadística que vincula sus goles con el fallecimiento de diversas celebridades.

Nacido en Caerphilly, empezó su carrera en el fútbol profesional el 28 de abril de 2007 y debutó oficialmente en un duelo de la Championship entre su Cardiff y el Hull City. Poco más de un año después, el Arsenal adquirió su pase en 5 millones de libras esterlinas.

Tras unos años en el conjunto de Londres, regresó a su anterior club en calidad de cedido y también tuvo un pequeño paso por el Nottingham Forest, para luego retornar a los Gunners y empezar a ganar protagonismo en el equipo. Permaneció allí hasta 2019, después de 369 partidos y 64 goles , además de 60 asistencias.

Con seis títulos con el Arsenal, se marchó a la Juventus de Italia hasta 2022. Tras eso, vistió las camisetas de los Rangers de Escocia, el O.G.C. Niza de Francia, retornó brevemente a Cardiff y cerró su etapa como jugador en México, más precisamente en Pumas UNAM .

Con la Selección de Gales disputó dos Eurocopas y jugó el Mundial de Qatar 2022, después de varios años de ausencia de su país en esa competencia.

Aaron Ramsey Pumas Hector Vivas/Getty Images Ramsey vivió un infierno en México. Hector Vivas/Getty Images

La maldición de Ramsey en cada uno de sus goles

Más allá de ser un mediocampista con llegada al área, a Ramsey poco se lo recordará como jugador por un insólito motivo. El galés arrastra una dura estadística, que, si bien a él y a su equipo les sienta bien, a las celebridades les da temor.

Todo se originó en 2011, después de convertirle un gol al Manchester United. Hasta ahí es una situación normal de un futbolista, sin nada que remarcar, pero lo curioso llegó al día siguiente con la muerte de Osama bin Laden. Si bien parecía ser una mera casualidad, desde ese entonces sus tantos empezaron a ser un pájaro de mal agüero.

Cada vez que Ramsey convertía, a las horas o días siguientes toda noticia deportiva quedaba opacada, ya que coincidía con la muerte de otros personajes famosos. Más curioso aún es que no había un ámbito en específico: actores, políticos, músicos o magnates tecnológicos perdían la vida cada vez que anotaba, creando una maldición que lo acompañó durante toda su carrera.

Entre las figuras que fallecieron cada vez que festejaba hay hasta personalidades argentinas como un expresidente o un querido personaje mediático:

Whitney Houston

Giorgio Armani

Jorge Rafael Videla

Paul Walker

Robin Williams

Eduardo Galeano

David Bowie

Osama bin Laden

Steve Jobs

Muamar el Gadafi

Ricardo Fort

Embed - Aaron Ramsey - Top 20 Goals

El anuncio de su retiro

El último juego de Ramsey como profesional fue en septiembre de 2025, en la derrota por 4 a 1 de Pumas ante el América. En el país azteca, el mediocampista vivió una situación bastante triste, ya que su perro fue secuestrado y ni la recompensa de 10 mil dólares que ofreció fue suficiente para recuperarlo.

Terminó su vínculo con el equipo mexicano y retornó a Europa, donde no tuvo los ofrecimientos que esperaba. “Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel”, expresó en una sentida carta donde le agradeció a Gales, sus ex clubes, compañeros y miembros del cuerpo técnico y staff, además de su familia.