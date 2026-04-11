Cazzu debutó en el cine y definió la experiencia como "muy reveladora"

La cantante confesó que para ella "fue rarísimo" recibir la invitación a actuar. Allí, comparte elenco protagónico junto a Diego Peretti.

La cantante Cazzu dio un giro en su carrera artística al debutar como actriz en el film "Risa y la cabina del viento" , una producción nacional dirigida por Juan Cabral . La artista, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli , compartió sus sensaciones tras esta primera experiencia frente a cámara.

Durante una entrevista, la referente del trap argentino reconoció que la propuesta la sorprendió desde el inicio: “Juan atacó todos los frentes que hubo. La verdad que fue rarísimo para mí recibir una invitación a actuar , porque nunca lo había hecho. Por ende, no sabía”.

La insistencia del director y la lectura del guion terminaron de convencerla : “Después siguió llegando hasta el momento en el que yo pude hablar con Juan y también entender. Insistió, siguió la insistencia y leí el guion y en ese momento dije: ‘Che, me parece que sí’. Y bueno, aquí estoy”.

“Creo que Sara era un personaje que recontravive en Julieta, digamos. No era un trabajo crear un personaje que fuera realmente diferente a quien yo puedo llegar a ser en la realidad”, expresó la cantante sobre su rol en la película, y explicó que no implicó una transformación radical.

Esa cercanía fue clave para poder interpretar el papel, aunque destacó el acompañamiento del director en el proceso emocional: “ Él tiene su carta de disociate ahora, pero ahora asociate, llorá, sufrí. Fue bastante particular y una experiencia muy, muy diferente”.

La película narra la vida de Risa, una niña que descubre un teléfono capaz de comunicarse con personas fallecidas, en una trama que combina elementos cotidianos con lo fantástico. El rodaje se llevó a cabo en escenarios de Tierra del Fuego, aportando una atmósfera única al relato.

El trabajo con Diego Peretti y el clima de rodaje

Cazzu compartió elenco con el reconocido actor Diego Peretti y con la joven actriz Elena Romero. Sobre esa experiencia, destacó el ambiente en el set: “Con Diego, se dio algo de conocernos, de compartir y la atmósfera en la que se manejó el rodaje era bastante tranquila y feliz y pacífica”.

También remarcó el cuidado hacia la actriz infantil: “Hubo mucho interés de cuidar mucho a Elena que estaba chiquitita y que tenía el peso más grande del proyecto”.

La artista admitió que uno de sus mayores temores fue la exposición: “Creo que tuvo que ver con la confianza que me podía brindar Juan y también la confianza en el set… todo el mundo era consciente de que yo no soy actriz”.

“Actuar fue una experiencia muy reveladora para mí, la verdad. Todavía sigo dudando si lo hice bien”, manifestó como balance final fue positivo, aunque con autocrítica.

La nueva faceta artística de Cazzu

El debut de Cazzu en el cine abre una nueva etapa en su carrera, sumando a su recorrido musical una incursión en la actuación.

Con una propuesta que mezcla sensibilidad, fantasía y emociones, "Risa y la cabina del viento" también aporta una mirada distinta dentro del cine argentino, consolidando a la artista como una figura versátil dentro del panorama cultural.

La trama de la película

La película Risa y la cabina del viento fue filmada en los imponentes escenarios de Tierra del Fuego y propone un relato donde lo cotidiano se mezcla con elementos fantásticos para construir una historia íntima y emotiva.

Risa y la Cabina del Viento Risa y la cabina del viento puede verse en los cines. Archivo

El guion sigue a Risa, una niña de 10 años que, en una pequeña ciudad, encuentra un teléfono público en desuso que posee una cualidad extraordinaria: le permite comunicarse con personas que ya no están. A través de esas conexiones, descubre que cada uno de esos vínculos arrastra asuntos pendientes que deberán resolverse en el mundo de los vivos.

En ese recorrido, la protagonista enfrenta un desafío emocional profundo: ayudar a otros para poder, a cambio, hablar una última vez con su padre. Sin embargo, el desarrollo de la historia introduce giros inesperados que transforman ese objetivo inicial y complejizan su camino.

El film combina ternura, emoción y una mirada sensible sobre temas como la infancia, el duelo y los lazos afectivos. En ese contexto, la participación de Cazzu aporta una dimensión novedosa, permitiéndole explorar una faceta distinta dentro del universo artístico.

La propuesta se destaca dentro del cine argentino por su enfoque original, donde la fantasía no se presenta como evasión, sino como una herramienta narrativa para abordar emociones profundas y universales.