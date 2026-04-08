El gasto en subsidios saltó más de 140% en marzo por el impacto de la guerra y pese a las subas de tarifas

El Presupuesto 2026 preveía una baja de subsidios en el primer trimestre y se dio todo lo contrario. Hubo fuertes incrementos en marzo.

El gasto devengado en marzo para atender subsidios energéticos pegó un salto del 141,8% respecto de igual mes del año pasado. Se debe a un fuerte incremento de los costos de generación a causa de la guerra en Medio Oriente, que licuó el efecto de los últimos incrementos de las tarifas.

Así lo indica un reporte de la consultora Analytica en el que se analiza la ejecución del presupuesto de las Administración Pública Nacional (APN). El incremento de los costos para generar energía se debe al impacto de la guerra en Irán y, en parte, a la aceleración de la inflación.

"En marzo, los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 141,8% , acumulando en el primer trimestre una suba del 180,5%", señala el reporte.

La situación quedó totalmente desfasada respecto de lo que esperaba el gobierno para el primer trimestre del año. Analytica recuerda que "el presupuesto aprobado implicaba un recorte nominal del 24,6% en el programa 'Formulación y Ejecución de la Política de Energía eléctrica', el más relevante en cuanto a este tipo de subsidios".

Lejos de terminar de eliminar los subsidios , la situación obligó a subirlos, ya que de lo contrario el salto en los costos se hubiera trasladado a las tarifas y de allí a la inflación.

En febrero, el grado de cobertura del precio que pagan los usuarios sobre los costos de la energía fue del del 69,2%, mientras que un año atrás fue del 83,6%. Los datos de marzo indican que el mes pasado la relación habría empeorado.

"Del total de subsidios otorgados en ese período, el 75,3% correspondió a transferencias a CAMMESA, las cuales aumentaron un 136,8% en términos reales interanuales", dice el estudio.

El reporte indica que "otro componente que explica el aumento trimestral fueron las transferencias a Energía Argentina S.A. (ENARSA) registradas en enero por un monto de $0,3 billones, mientras que en el primer trimestre de 2025 habían sido nulas".

Menos subsidios a los colectivos y menos frecuencias

En cambio, los subsidios al transporte siguen en baja durante el primer trimestre. El informe indica que cayeron 33% en términos reales interanual en marzo, y el 25% entre enero y marzo.

El dato explica el conflicto que mantiene el Gobierno con las empresas de colectivos del área metropolitana. Los empresarios denuncian pagos atrasado de $115.000 millones.

La información indica que el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) que concentra el 39% de las transferencias y tuvo una caída real interanual del 42,8% en el primer trimestre. Por otro lado, los subsidios a los trenes bajaron 3% en términos real.

Leve suba del gasto primario en marzo

El reporte señala que "en marzo el gasto primario devengado aumentó un 1,7% interanual luego de ajustar por inflación". "Así, en el primer trimestre acumula una baja del 3,3% interanual medido a pesos constantes", dice el estudio.

Las mayores caídas reales interanuales registradas durante el mes se dieron en transferencias a provincias (-64,1%), obra pública (-21,1%) en particular las transferencias de capital (-48,6%), mientras que las construcciones presentaron una suba (+34,0%). También se registró una reducción del 12,3% en las asignaciones familiares, mientras que el gasto en AUH disminuyó un 11,8% interanual real. Por otro lado, entre las partidas con mayores aumentos se encuentra el gasto en bienes y servicios (+47,6%) y los subsidios económicos (+25,7%).