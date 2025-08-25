Coimas en ANDIS: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y apuntó contra el kirchnerismo por una operación electoral







El funcionario desmintió los audios que lo vinculan con la agencia de discapacidad y denunció una maniobra política a semanas de las elecciones.

Lule Menem negó vínculos con la ANDIS y habló de una “operación política”.

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, rechazó este lunes las acusaciones que lo vinculan con un presunto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A través de un comunicado, negó haber intervenido en contrataciones del organismo y denunció una “operación política” del kirchnerismo con fines electorales.

En su mensaje, difundido en la red social X durante la madrugada, Menem apuntó directamente contra la oposición. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, expresó.

Por el tamaño de dicha operación es… — Lulemenem (@Lulemenem) August 25, 2025 La publicación fue replicada en las cuentas oficiales del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en señal de respaldo al funcionario.

Rechazó cualquier vínculo con la Agencia Nacional de Discapacidad En el mismo comunicado, Lule Menem rechazó de forma tajante cualquier vínculo con la ANDIS. “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”, escribió. También remarcó: “Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.

Además, afirmó no haber mantenido conversaciones sobre la agencia de discapacidad con los hermanos Milei. “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis”, aseguró.

Diego Spagnuolo Karina Milei Javier Milei Martín Menem Menem apuntó al kirchnerismo por la difusión de los audios del escándalo. Lule Menem denunció una maniobra política atribuida al kirchnerismo El funcionario libertario vinculó la filtración de los audios con la campaña en la provincia de Buenos Aires, que celebrará elecciones en dos semanas. “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes”, dijo, y calificó al distrito como “último reducto del kirchnerismo”. En el tramo final de su mensaje, insistió con que se trata de una maniobra política para dañar la imagen del oficialismo: “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral. Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”. Noticia en desarrollo.-

