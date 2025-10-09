La Justicia ordenó 25 nuevos allanamientos en la causa ANDIS Por Vanesa Petrillo







En los allanamientos, que realiza la policía de la Ciudad, se buscan celulares y aparatos electrónicos. No se pidieron detenciones

ANDIS

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy unos 25 allanamientos que se realizan en CABA y en la provincia de Buenos Aires en la causa originada en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y se realizan en domicilios particulares y droguerías, según trascendió de fuentes consultadas que no dieron precisiones ya que se reimplantó el secreto de sumario en la causa.

Las medidas fueron requeridas en el marco de un tramo de la investigación por presunto direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo.

No se requirieron detenciones, según afirmaron las fuentes consultadas.

La búsqueda apunta a secuestrar documentación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.