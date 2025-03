Escándalo $LIBRA: Diputados avanzan para indagar a funcionarios del Gobierno

Existen una decena de proyectos con dos tipos de objetivos distintos. En primer medida, buscan crear una comisión investigadora que permita convocar a personas a la cámara para que den testimonios y que puedan solicitar pruebas documentales. Además, otras propuestas solicitan interpelar a Javier Milei, Karina Milei, Guillermo Francos (quien no podría eludir la convocatoria) y Mariano Cúneo Libarona . Todas las iniciativas son tratadas en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia.

"No hay duda de que convocar a una sesión para el día de la mañana de forma express y sin fundamento, dado que ni siquiera hay dictamen, no ha sido otra cosa que una maniobra para evitar que esta comisión dictamine. Es importante que asumamos nuestra autoridad y con el número suficiente podamos en el día producir dictamen" , sintetizó la postura de la oposición la bonaerense Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), quien pidió la convocatoria de Karina Milei : "Creo que es la persona más importante que tiene que venir a este lugar". La discusión por la presencia de la secretaria General de la Nación es la principal entre los bloques antagonistas.

En un cambio de último momento, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) habilitó la posibilidad de volver a reunir el plenario este miércoles a las 18 horas. Aún así, y por temor a una nueva postergación por la marcha convocada para el mismo día, el objetivo opositor es alcanzar el dictamen este mismo martes.

Seguí en vivo

Embed - COMISIÓN EN VIVO: PLENARIO - 18 de marzo de 2025 - $LIBRA - Diputados Argentina

Escándalo $LIBRA: la postura de los diputados

El primer interlocutor de la jornada fue el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) quien remarcó la urgencia con la que el Ejecutivo decretó el endeudamiento con el FMI y la designación de nuevos jueces para la Corte Suprema. Luego, contrastó: "El Congreso tiene que tener mucho apuro en exigir explicaciones claras y serias por una estafa en la que se vio involucrada el Presidente y su entorno. El Poder Ejecutivo fuerza las reglas democráticas".

Como representación del oficialismo, el también cordobés Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) planteó que "de ninguna manera usted podría hoy estar recibiendo un dictamen, porque sino no existe más ninguna regla" y señaló que "no podemos transformar una sesión plenaria informativa en una que dictamina". "Vienen acá a hacer show", señaló contra la oposición y consideró que "por un tweet están haciendo un mundo" y que "a la gente no le interesa el show $LIBRA".

Tras ellos, el bonaerense Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) pidió dictaminar en la jornada del martes, porque "no sabemos cuál va a ser el escenario de la Argentina a las 18 horas". "Creo que es muy importante que hoy el Congreso dé una muestra de madurez y les diga a los argentinos que no estamos mirando otra película y que estamos en disposición de hacer cumplir nuestra responsabilidad", añadió.

Escándalo $LIBRA: avanza la investigación internacional

El escándalo $LIBRA llegó a la Justicia internacional. El estudio de abogados Burwick Law, con sede en Nueva York, presentó ante la Corte Suprema estadounidense una demanda colectiva contra las proveedoras Kelsier, KIP y Meteora, además de los responsables internacionales (entre ellos Haylen Davis y Julian Peh). Allí puntualizan que se “infló artificialmente el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor en el mercado donde realmente no existía”.

En ese marco, se opinó que existen "una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora" en la que "crearon una narrativa engañosa que promocionaba el token $LIBRA como un producto legítimo destinado a impulsar el crecimiento económico en Argentina”. Si bien no denuncian penalmente al mandatario nacional, mencionan que "al alinear el lanzamiento del token con el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei, [...] los demandados cultivaron intencionalmente una apariencia de legitimidad y una falsa confianza en el potencial económico del token”.

Otras de las novedades que repercuten internacionalmente la dio a conocer el experto financiero británico Nick O'Neill, quien remarcó que Hayden Davis "ha estado sacando dinero de sus billeteras de forma lenta pero constante". "Eso ha sucedido en las últimas 48 horas. Hasta ahora, ha vendido u$s1,6 millones en criptomonedas asociadas a esas billeteras de $LIBRA", precisó. Davis continúa prófugo, mientras el fiscal Eduardo Taiano le pidió a la jueza federal María Servini que emita un pedido de exhorto internacional para investigarlo.

hayden-davis-javier-milei-casa-rosadajpg.webp Hayden Davis, uno de los gestores del criptoactivo $LIBRA, junto con Javier Milei.

El pasado febrero, una comisión de Diputados convocó a distintos especialistas sobre criptomonedas y estafas virtuales. Todos coincidieron en que Javier Milei tuvo un protagonismo esencial en la ejecución del fraude financiero virtual. Entre los interlocutores, la periodista especializada Emilse Garzón sintetizó que "es muy importante la influencia de Javier Milei, como en otros casos de estafas de este estilo, en donde se necesita de un personaje para que suba el valor de una criptomonedas o un token".

A su turno, Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, precisó que "blockchain es un sistema de registro de información que es es descentralizado, trazable y transparente. Todo lo que pasa en blockchain queda registrado y no hay manera de modificarlo". El abogado Laureano Bielsa, especializado en finanzas y criptoactivos, subrayó que se puede catalogar como estafa: "Hubo un ardid o daño, que se configura porque hay una promesa de valor, que es financiar empresas pero se ofrece un instrumento inidóneo para eso".