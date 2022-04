Espionaje ilegal: suspendieron la declaración de Mariano Macri

La audiencia ya había sido postergada por razones de salud de Mariano Macri. Por ello el juez había fijado nueva fecha para hoy, la que tampoco se realizará.

Antes de la audiencia, una abogada se presentó en el expediente representando a Mariano y explicó que el testimonio se basa en las declaraciones que éste le habría hecho al periodista Santiago O´Donnel en el libro “Hermano”. Y que por esa publicación Mariano le inició una demanda civil.

Con ese argumento, solicitó que primero se analice esa situación, y que además su testimonio podría ser inválido porque tendría que declarar contra su hermano.

Mariano habría dicho entre otras cosas, según la publicación, que a Mauricio “le gustó el juguete”, en relación a las escuchas ilegales

Explicó la abogada que en una anterior oportunidad, Mariano Macri fue convocado a prestar declaración por ante el mismo juez en la causa de los Parques Eólicos, audiencia en la que realizó una serie de manifestaciones relativas tanto a la publicación, como así también al contenido del referido libro.

Mariano inició una demanda en el fuero civil, como consecuencia de la publicación del libro contra O'Donnell por daños y perjuicios, interponiendo como diligencia preliminar la ejecución de una orden de entrega de la totalidad de las grabaciones.

“Como V.S. podrá advertir la existencia de pleito señalado hace que avanzar con testimonial fijada en el presente expediente, exponga a mi representado a una situación que no solo comprometa sus intereses procesales en la demanda civil, sino que y, fundamentalmente, lo exponga a lo límites que una declaración tiene para todo testigo —cfr. artículo 249 del C.P.P.N.—.”. Mariano sostiene que no podría declarar contra su hermano.

“Solo resta recordar lo sucedido mediáticamente1 luego de la declaración prestada por Mariano Macri en la ya mencionada causa CFP 415/2018, de la que se advierte con claridad la encrucijada antes referenciada a la que se somete a mi representado”, dice el escrito firmado por la abogada Daniela Fernández que pidió dejar sin efecto la audiencia por ahora.

El juez suspendió la testimonial y requirió al juzgado civil la amplia certificación del expediente que Mariano le inició a O´Donnel.