Espionaje: Martinengo no respondió preguntas y pidió ser desvinculada de la causa En un escrito la exfuncionaria de Macri admitió su relación de "amistad" con ex agentes de AFI, pero aclaró que "jamás me presentaron" informes de inteligencia. Su "pasajera ambición personal" y una denuncia al anterior juez del caso al que tildó de "inquisidor".