Tenso momento de López Murphy en la UBA: estudiantes le recordaron recortes a Educación

López Murphy luego relató estos hechos en su cuenta de Twitter, donde expresó: "Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar".

"Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo", arengó desde esa red social.

Según se reconstruyó, uno de los estudiantes le informó que "venimos a hacer acá una manifestación pacífica pública" a los cual uno de los acompañantes de López Murphy replicó: "¿Cómo que pacífica? Si no dejan entrar al salón...".

"¿Y él respetó el presupuesto educativo en 2001?", contestó otra manifestante, a lo que el diputado planteó: "¿Vamos a respetar la libertad académica o no?".

Otro le propuso que la charla se haga en el mismo pasillo "así es visible a los estudiantes que pasan" y "no se escondan en el salón", pero el legislador aseguró: "Pero si no nos vamos a esconder. ¿Usted me vio esconderme alguna vez?".

"Sí, desde el 2001 se está escondiendo", retrucó otro de los presentes.

Finalmente, López Murphy debió cambiar de lugar para dar la charla, pautada para las 19 entre Republicanos Unidos y la agrupación universitaria Somos Libres, vinculada a Juntos por el Cambio. Además de López Murphy, también estaba anunciada la presencia del presidente de la Legislatura porteña Emmanuel Ferrario.

"Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer", concluyó el diputado, aún sonriente y con el edificio de la Facultad de Derecho de fondo.