Facundo Manes, sobre las elecciones 2023: "La UCR quiere competir; el que gane, lidera y el que pierda, acompaña"

Periodista: ¿Por qué querés ser Presidente?

Facundo Manes: Mi ambición es pertenecer a un conjunto de personas que cambió la decadencia crónica de hace décadas de la Argentina y encaró el desarrollo. Como un conjunto en un momento reconstruyó la democracia, yo quiero reconstruir el país hacia el desarrollo, ser parte de ese proceso. A veces soy más ambicioso que ser Presidente porque, al serlo, no podes caminar por la calle. Hay que hacer un nuevo salto civilizatorio, el último fue la reconstrucción democrática, ahora hay que ir al desarrollo. No sólo estabilizar la economía, que hay que hacerlo. Me puede tocar ser Presidente sí, pero si no, seguiré luchando por eso. Estamos proponiendo que la Argentina -a diferencia del Plan Austral- tenga un plan de desarrollo, sino vamos a estabilizar la macro un tiempo y volvemos a empezar

P.: ¿Qué pasara si no hay PASO?

F.M.: Vamos a luchar para que haya, no me imagino un escenario sin las PASO. No tengo ningún problema en competir con nadie. Estoy acá para ampliar la coalición. No estoy a favor de la lista cruzada porque sino es entregar el duro del radical al PRO otra vez, hay que hacer una interna radicalismo - PRO. El radicalismo quiere competir, se decidió institucionalmente que competirá en todos los distritos, categorías y por la presidencial contra el PRO. El que gane, lidera y el que pierda, acompaña.

P.: ¿Cómo la sociedad va a soportar todo lo que hay que hacer?

F.M.: Vienen momentos difíciles pero entre todos podemos estar en unos años mejor, y la sociedad está preparada para eso. Una gran mayoría silenciosa está esperando, que sabe que no es fácil, pero espera un proyecto de país. Recorro la Argentina permanentemente. Cualquiera llega a Presidente, y no tiene un apoyo popular, por eso Cambiemos debe ampliarse a los sectores populares porque esto no lo va a poder hacer un extremo y otro, si no hay una gran mayoría social. Hay una gran mayoría social que quiere salir por arriba de las minorías intensas. Hay que hacer un proyecto de país del que la sociedad debe sentirse parte, como nos sentimos parte de la reconstrucción democrática.

P.: ¿Cómo van a lidiar con los sectores duros, como el kirchnerismo, si llegan a gobernar?

F.M.: Yo quiero que a mí me vote quien esté defraudado con el kirchnerismo y el peronismo. Por eso, muchas veces le hablo a los sectores populares, porque el radicalismo nació de una revolución y de sectores populares, y tiene que volver a ser popular. Estoy tratando de que las nuevas mayorías sociales que debemos construir tengan mayoría legislativa y voluntad de cambio. Esa mayoría se hace ampliando la coalición a los sectores populares.

P.: ¿Qué importancia le da al sector energético?

F.M.: Vaca Muerta es una realidad, y es una de las claves para terminar con los problemas de restricciones de dólares y desarrollar el país. Si hay un ejemplo que podemos destacar como política de Estado y que, por suerte, no ha entrado en el farragoso terreno de la grieta y la disputa sin sentido, es el desarrollo de Vaca Muerta.

Aunque queda muchísimo por hacer. Está formación de recursos no convencionales está en los ojos de todo el mundo. El recurso de shale más importante que tiene el mundo en materia de petróleo y gas, por fuera de los Estados Unidos, nos puede dar 100 años más de petróleo y 200 años más de gas para consumo interno respectivamente.

Nos sobra gas y nos sobra petróleo. Tenemos el recursos, la materia prima. Lo que nos permite pensar en una Argentina exportadora que provea de energía no solo al país, sino también a la región y al mundo. Ahora, como dije anteriormente, necesitamos de una política de Estado que blinde a Vaca Muerta, la proteja, le dé a sus inversores certidumbre y le dé escalabilidad. Y esto se va a lograr generando confianza.

P.: ¿Y cómo generamos confianza?

F.M.: Con políticas de Estado correctas y que no cambien de la noche a la mañana. Garantizando las condiciones para que aquellos que quieran apostar por el país puedan tener acceso al mercado de capitales para repatriar dividendos, o financiarse para poder realizar las billonarias inversiones que son necesarias. El que viene a invertir no solo viene a hacer negocios, viene también a dar trabajo, a generar prosperidad, a permitir que la Argentina se desarrolle y, al final del camino, eso nos ayude a lo más importante: ser un país más justo con más oportunidades y menos desigual.

Necesitamos más inversiones para poder consolidar a la Argentina como un exportador de gas y petróleo. Vaca Muerta hoy representa el 40% de la producción de petróleo a nivel país y más del 50% en cuanto a gas. Y esto solo se logró en 10 años de desarrollo. Imagínense lo que puede generar en los próximos 10 años si establecemos las condiciones correctas, ahora que Vaca Muerta ya está probada técnica y comercialmente. Si establecemos las condiciones necesarias para que más compañías inviertan, estamos hablando de un potencial de generación de divisas de exportación en torno a los u$s40.000 millones en los próximos cuatro años.