Reforma laboral: el Gobierno eliminará el polémico artículo de las licencias por enfermedad

El punto 44 del proyecto de Modernización Laboral no será incluido en el dictamen a tratar en comisión. De esta manera, en caso de ser aprobado, deberá regresar al Senado.

El Gobierno finalmente eliminará el artículo 44 del proyecto de reforma laboral luego de la polémica generada por los cambios que impulsaba en el régimen de licencias por enfermedades y accidentes no laborales . La decisión se tomó en horas de la tarde y fue comunicada a los bloques aliados, desde donde emanaban quejas y anticipaban voto en contra.

Fuentes del Gabinete nacional y de bloques aliados al oficialismo libertario confirmaron a Ámbito la decisión de retirar el apartado que proponía reducir los salarios y los períodos de licencia para los trabajadores afectados por cuestiones de salud, a raíz de las presiones generadas por opositores dialoguistas, entre ellos, los bloques del PRO, Provincias Unidas y bancadas federales.

La senadora Patricia Bullrich había anticipado que durante su tratamiento en Diputados el oficialismo avanzaría con la modificación del texto proveniente de la Cámara alta, aunque persistían dudas sobre si los cambios se iban a realizar al momento de la reglamentación o a través de un nuevo dictamen, decisión que fue finalmente zanjada esta tarde.

En los últimos días, representantes de los bloques dialoguistas le habían hecho sentir el rigor al oficialismo al rechazar el tratamiento de la iniciativa tal como provenía del Senado ya que estaban en desacuerdo con la modificación del régimen de licencias. "La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44" , había anticipado Cristian Ritondo esta tarde.

En igual sintonía se expresó el gobernador de Salta, Gustavo Saenz. "Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo", dijo y agregó: "Nadie elige accidentarse o enfermarse".

Mientras que la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, había advertido a La Libertad Avanza que no darían quorum si no se modificaba el texto. “El artículo es invotable como está planteado”, expresó y sentenció: "Hay que ver si el oficialismo consigue el quórum necesario para que el jueves se trate la reforma. Nosotros no vamos a dar quórum".

Los cambios al régimen de licencias que proponía La Libertad Avanza

El artículo 44 propone modificar el esquema vigente en Argentina para los trabajadores que contraen una enfermedad o sufren un accidente fuera de su horario laboral. Actualmente, la ley otorga pleno de derecho a percibir el 100% de su salario durante el período legal de licencia por enfermedad inculpable o accidente no laboral.

Ese período varía según la antigüedad del trabajador: hasta 3 meses de licencia paga para quienes tienen menos de cinco años de antigüedad, y hasta 6 meses para los que superan ese umbral, siempre con reserva del puesto de trabajo durante ese tiempo. La legislación actual busca proteger el ingreso del trabajador durante la recuperación sin vincular explícitamente la causa de la inasistencia a recortes salariales.

Pero el proyecto aprobado por el Senado propone pagar el 50% del salario si el empleador determina que la incapacidad para trabajar se originó en una “actividad voluntaria y consciente que implicara algún riesgo para la salud”, como lesionarse jugando al fútbol o practicando deportes de riesgo.

Además, busca reducir el salario al 75% del salario en casos donde no haya una actividad voluntaria riesgosa, por ejemplo, una gripe severa o un accidente imprevisto.

Así las cosas, la supresión del artículo 44 del proyecto laboral implicará que, en caso de ser aprobado por Diputados, deba volver a ser tratado por el Senado, a riesgo de que esto ocurra fuera del período de extraordinarias, por lo que el presidente Javier Milei no podría celebrar su sanción en la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo.