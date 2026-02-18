Error y confusión de Luis Caputo que defendió a Federico Sturzenegger respondiéndole a una cuenta fake en las redes sociales

Un usuario con cuenta parodia comentó la experiencia profesional de Sturzenegger. En esa línea, Caputo salió a apoyar su historial.

“No se lo cree nadie. Es solo lo que algunos quieren hacer creer”, fueron las palabras de Caputo.

El ministro de Economía Luis Caputo vivió un momento confuso en redes sociales cuando defendió a su par Federico Sturzenegger ante una cuenta fake. El usuario hacía un racconto profesional del titular de Desregulación

Una denuncia penal se presentó en las últimas horas contra Sturzenegger y otros funcionarios por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

En la presentación también pide que se analice la conducta de su esposa, María Josefina Rouillet , quien se desempeña como directiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.

El intercambio se produjo a partir de un mensaje publicado por un perfil identificado como “Katias Mulfas”, que defendía la trayectoria académica de Sturzenegger y desestimaba cuestionamientos sobre un contrato por u$s80.000.

luis caputo cruce twitter "Hay gente que cree que Sturzenegger (...) va a afanar con un contrato pedorro de u$s80.000", sostuvo el usuario. Captura

El mensaje de Luis Caputo a los empresarios por la reforma laboral: "Redujimos hasta 85% las cargas patronales y ni una cámara lo celebra"

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió este domingo un mensaje directo a los principales dirigentes empresariales argentinos, cuestionando la falta de entusiasmo de las cámaras empresarias por el avance de la reforma laboral.

El funcionario expresó su "asombro" por la tibia reacción de los referentes del sector privado por las reducciones de cargas patronales que propone la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo debate seguirá en la Cámara de Diputados. Por su parte, la CGT se reunirá de urgencia este lunes para definir si va al paro nacional contra el proyecto del Gobierno.

La reforma laboral incluye un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), reducirían las contribuciones de los empleadores por un nuevo trabajador desde alrededor del 27% actual a 15% durante 48 meses.

Esto se traduce en una disminución de la cuña laboral (contribuciones patronales + aportes personales) desde el 44% al 32% del salario bruto en promedio, con cargas sensiblemente menores para trabajadores bajo el nuevo régimen.