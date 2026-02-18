Salta en la mira de Arabia Saudita para invertir en litio y cobre

El gobernador Gustavo Sáenz recibió al embajador saudí Hatem Alghamdi en un encuentro donde se analizaron oportunidades de inversión en minerales críticos, en línea con la estrategia de diversificación económica del reino.

El gobernador Gustavo Sáenz y el embajador saudí analizaron oportunidades de inversión minera en Salta.

Arabia Saudita avanza en su estrategia para convertir a la minería en el tercer pilar de su economía y, en ese marco, puso el foco en la provincia de Salta como posible destino de inversiones en litio y cobre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, mantuvo una reunión con el embajador del Arabia Saudita en la Argentina, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y presentar las oportunidades que ofrece la provincia en sectores estratégicos.

El encuentro se produjo en un contexto internacional marcado por la búsqueda de diversificación económica por parte del reino, en línea con los objetivos de Saudi Vision 2030, el plan que apunta a reducir la dependencia del petróleo y expandir sectores como la minería, la industria y la tecnología.

Uno de los ejes centrales de la agenda fue el desarrollo de minerales críticos, especialmente litio y cobre, considerados claves para la transición energética global y la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y tecnologías renovables.

Durante la reunión, Sáenz detalló el estado de avance de los proyectos mineros en territorio salteño y destacó el posicionamiento de la provincia dentro del denominado “triángulo del litio”, además de su proyección como polo emergente para el desarrollo cuprífero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2021255706951749980&partner=&hide_thread=false Me reuní con el embajador de Arabia Saudita en la Argentina para avanzar en una agenda de cooperación bilateral que genere nuevas oportunidades para Salta.



Dialogamos sobre el potencial minero en minerales críticos, la exportación de alimentos y la cooperación tecnológica en… pic.twitter.com/2bUU7hbBpU — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 10, 2026

Salta en el radar de los capitales internacionales

En el intercambio se analizaron posibles líneas de inversión y mecanismos de cooperación que permitan canalizar capitales saudíes hacia iniciativas mineras en distintas etapas, desde la exploración hasta la producción.

Además del sector minero, las autoridades dialogaron sobre el potencial de la agroindustria salteña y su capacidad exportadora, así como sobre la importancia de fortalecer la diplomacia pública a través de intercambios culturales e interreligiosos.

Salta aparece, en este escenario, como una jurisdicción con condiciones geológicas, regulatorias y logísticas que podrían resultar atractivas para capitales internacionales interesados en minerales estratégicos.

El impulso minero del reino saudí

El interés de Arabia Saudita en expandir su presencia minera se apoya en cifras recientes. El Ministerio de Industria y Recursos Minerales del reino informó un crecimiento récord en el otorgamiento de nuevas licencias de explotación durante 2025, con un incremento del 220% respecto del año anterior.

Según datos oficiales difundidos por autoridades saudíes, la inversión total asociada a estas licencias superó los 44.000 millones de riales saudíes (SAR), con foco en minerales de alta calidad como oro y fosfato.

El portavoz ministerial Jarrah Al-Jarrah señaló que el gobierno trabaja para facilitar inversiones y agilizar procesos administrativos tanto para inversores locales como internacionales, con el objetivo de maximizar retornos y acelerar el desarrollo del sector.

Un sector estratégico en clave geopolítica

La articulación entre gobiernos subnacionales y actores extranjeros refuerza el posicionamiento de la minería argentina como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento.

En un contexto global donde la seguridad de suministro de minerales críticos se convirtió en una prioridad geopolítica y económica, el acercamiento entre Salta y Arabia Saudita refleja cómo las provincias productoras buscan insertarse en las nuevas cadenas de valor vinculadas a la transición energética.