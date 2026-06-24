Federico Sturzenegger respaldó la reforma de la ley de Sociedades: "No hay ningún motivo para pensar que la inteligencia artificial va a ser insegura" + Agregar ámbito en









Entre las modificaciones, se digitalizarían las registraciones societarias y se habilitaría que su directorio no esté compuesto por seres humanos.

El ministro Sturzenegger presentó la propuesta de modificación de la ley de Sociedades. Senado

El Gobierno comienza a avanzar en otra de las propuestas impulsadas por Javier Milei y Federico Sturzenegger, que incluso los insertó en un debate internacional: la reforma de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, sancionada en 1972, para respaldar la conformación de las organizaciones en estructuras digitales.

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La redacción oficialista se presentó en la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, donde la representación libertaria quedó en manos de Sturzenegger. El ministro explicó que la propuesta se encuentra "hace bastante tiempo en el Ejecutivo" y la demora en su presentación ocurrió porque "se iban pasando la posta entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica". "Para un país que tiene la pretensión de liderar es absolutamente imperativo incorporar estas tecnologías en nuestro derecho", opinó.

Luego, detalló que "se podría dar una organización en la que la administración es la inteligencia artificial y contrata humanos para la gestión". "No hay ningún motivo para pensar que la inteligencia artificial va a ser más insegura", planteó y apuntó que "en procesos de cambios tan grandes, no es que esto va a quedar en un proceso jurídico inaltareable, siempre vamos a estar a tiempo de adecuarlo".

"¿Va a funcionar esto? No lo sabemos. ¿Vale la pena para la Argentina intentarlo? Claro que sí, porque si esto efectivamente funciona abre la puerta para un desarrollo que quizás no hubiéramos imaginado. Habla también de un Presidente que vio un hueco y una oportunidad", consideró.

Federico Sturzenegger Senado Sociedades La reforma a la ley de Sociedades se presentó en el Senado. Senado

Junto a él, se presentó la subsecretaría de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei Farfán, quien calificó al proyecto como "una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas". "La digitalización de las relaciones económicas y la internacionalización del mercado ha generado desafíos que justifican esta revisión integral del marco normativo societario de nuestro país", argumentó y añadió que el objetivo de la iniciativa es "adecuar el ordenamiento societario argentino a las necesidades tecnológicas, económicas e institucionales del siglo XXI". Reforma de la ley de Sociedades: algunos puntos del proyecto Dentro de la propuesta del Poder Ejecutivo de reforma a la ley de Sociedades, se incluyen: Digitalización plena del sistema societario : se incorpora domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital y legajos empresariales completamente electrónicos.

: se incorpora domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital y legajos empresariales completamente electrónicos. Sociedades Automatizadas: creación de un marco legal específico para empresas manejadas casi íntegramente por tecnología, reemplazando tareas administrativas, comerciales o financieras por sistemas automatizados, algoritmos e inteligencia artificial.

creación de un marco legal específico para empresas manejadas casi íntegramente por tecnología, tareas administrativas, comerciales o financieras algoritmos e inteligencia artificial. DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas —: conformación de las estructuras digitales vinculadas al universo cripto y blockchain, donde las reglas de funcionamiento quedan programadas en códigos informáticos y las participaciones se manejan mediante tokens digitales, sin una conducción empresarial tradicional como directorios o gerencias.

—: conformación de las estructuras digitales vinculadas al universo cripto y blockchain, donde las reglas de funcionamiento quedan programadas en códigos informáticos y las participaciones se manejan mediante tokens digitales, sin una conducción empresarial tradicional como directorios o gerencias. Mecanismos simplificados para reorganizaciones empresariales: se permitirá que una empresa absorba directamente otra subsidiaria controlada al 100% sin necesidad de duplicar procesos asamblearios.

se permitirá que una empresa absorba directamente otra subsidiaria controlada al 100% sin necesidad de duplicar procesos asamblearios. Modificación en sociedades: se reestablece la Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) y se desconocen las Sociedades en Comandita Simple (S.C.S.). Por Fernando Brovelli.-