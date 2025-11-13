Las producciones de Corea del Sur salieron al mundo y tuvieron una gran recepción internacional. Las plataformas de streaming encontraron en los k-drama una nueva opción para el público de todo el planeta, y Disney no se quedará atrás ante este nuevo boom. Por eso, sumó a su plataforma una serie que dará que hablar.
Trabajo, amor y futuro: el k-drama que arrasa en Disney con una historia de romance sobrenatural
Con una trama particular, Disney apuesta a una de las series que es furor en Corea del Sur.
El beso del destino logra en una sola temporada mantener cautivos a quienes la miran, ya que lleva una historia romántica al siguiente nivel. Con algo de misticismo y toques de comedia, la obra impacta de lleno en los televidentes.
De qué trata El beso del destino, la serie furor de Disney
La trama se centra en Hong Ye-sool, una mujer que posee una habilidad sobrenatural pero con una condición particular: es capaz de ver el futuro, siempre y cuando la besen. Un día, accidentalmente sus labios chocan con los de su jefe, Cha Min-hoo, y gracias a su poder logra ver que estarán juntos.
Pero lo que parecía ser un romance inevitable empieza a tener giros inesperados, ya que su exnovio reaparece en su vida dispuesto a reconquistarla. La serie, disponible en Disney, combina fantasía y comedia sin perder el toque de romanticismo en este divertido triángulo amoroso.
Disney+: tráiler de El beso del destino
Disney+: elenco de El beso del destino
- Yoon Kye-sang
- Moon Woo-jin
- Seo Ji-hye
- Lee Si-a
- Kim Ji-seok
