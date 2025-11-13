Trabajo, amor y futuro: el k-drama que arrasa en Disney con una historia de romance sobrenatural







Con una trama particular, Disney apuesta a una de las series que es furor en Corea del Sur.

La serie surcoreana llegó a Disney y es una de las grandes apuestas de la plataforma. Disney

Las producciones de Corea del Sur salieron al mundo y tuvieron una gran recepción internacional. Las plataformas de streaming encontraron en los k-drama una nueva opción para el público de todo el planeta, y Disney no se quedará atrás ante este nuevo boom. Por eso, sumó a su plataforma una serie que dará que hablar.

El beso del destino logra en una sola temporada mantener cautivos a quienes la miran, ya que lleva una historia romántica al siguiente nivel. Con algo de misticismo y toques de comedia, la obra impacta de lleno en los televidentes.

el beso del destino Disney La serie disponible en Disney sobre un particular triangulo amoroso. Disney De qué trata El beso del destino, la serie furor de Disney La trama se centra en Hong Ye-sool, una mujer que posee una habilidad sobrenatural pero con una condición particular: es capaz de ver el futuro, siempre y cuando la besen. Un día, accidentalmente sus labios chocan con los de su jefe, Cha Min-hoo, y gracias a su poder logra ver que estarán juntos.

Pero lo que parecía ser un romance inevitable empieza a tener giros inesperados, ya que su exnovio reaparece en su vida dispuesto a reconquistarla. La serie, disponible en Disney, combina fantasía y comedia sin perder el toque de romanticismo en este divertido triángulo amoroso.

Disney+: elenco de El beso del destino Yoon Kye-sang

Moon Woo-jin

Seo Ji-hye

Lee Si-a

Kim Ji-seok

Temas Disney

Series