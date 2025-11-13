Martín Cabrales: "Los industriales no pedimos privilegios, queremos igualdad de condiciones para competir"

En una entrevista exclusiva con Ámbito, el presidente de la 31° Conferencia Industrial de la UIA reclamó por la modernización laboral, un alivio tributario y reglas parejas para competir. Pidió crédito accesible para las pymes y dijo que la previsibilidad cambiaria es clave. También llamó a recomponer la clase media.

En una entrevista exclusiva con Ámbito, el presidente de la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) , Martín Cabrales, reafirmó este jueves que la industria no reclama beneficios especiales, sino reglas parejas para poder producir y sostener el empleo. El empresario insistió en que la competitividad plantea reformas pendientes -en especial en lo laboral y lo tributario- y alertó sobre el impacto que tienen la informalidad y la alta carga impositiva en los costos y en los precios finales.

Cabrales sostuvo que la macroeconomía también condiciona la actividad y remarcó que las pymes necesitan crédito accesible para producir. “Estamos esperando que sigan bajando las tasas, es fundamental para capital de trabajo y para inversión” , afirmó. Recordó además que su empresa no es “una subsidiaria de una casa matriz en Europa o en EEUU: tengo que sacar crédito acá” , y subrayó que la previsibilidad cambiaria es indispensable porque “no podemos despertarnos con un dólar cinco veces mayor” .

En el plano social, advirtió que la recuperación del consumo depende de recomponer ingresos y fortalecer a la clase media, “muy deteriorada desde hace años” . En esa línea, insistió: “Necesitamos un entramado social potente: restablecer la clase media” . También destacó la carta enviada por el Papa León XIV , que llamó a promover una industria “competitiva pero humana”.

Periodista: En su discurso de apertura puso el foco en dos ejes: reforma laboral y reforma tributaria. ¿Por qué considera que son tan urgentes hoy para la industria?

Martín Cabrales: En lo que respecta a la modernización laboral, hay formas nuevas de contratación, el mundo ha cambiado mucho y la legislación que quedó es antigua. Hoy tenemos un grave problema, que es la informalidad , y al que más perjudica es al trabajador. Eso tiene que cambiar.

La reforma tributaria también es clave: cada vez somos menos los que pagamos impuestos y entonces pagamos más, y eso termina repercutiendo en los precios. Después nos señalan por los precios, pero también repercute en los consumidores. Los dos ejes fueron esos: modernización laboral y reforma tributaria. Muy interesante la carta que mandó el Papa, donde plantea que la industria debe ser competitiva, pero humana.

P.: En la Conferencia también habló de desigualdades y de la necesidad de competir en mejores condiciones. ¿Qué está reclamando hoy el sector en ese sentido?

M.C.: Los industriales no estamos pidiendo privilegios, pedimos igualdad de condiciones para competir. Es fundamental, sobre todo para las pymes.

P.: Mencionó que las tasas siguen siendo un obstáculo para producir e invertir. ¿Qué esperan hoy del financiamiento?

M.C.: Estamos esperando que sigan bajando las tasas. Es fundamental para capital de trabajo y para inversión, especialmente para industrias como la mía, que son nacionales y familiares. No soy una subsidiaria de una casa matriz en Europa o en EEUU, que me gira plata: yo tengo que sacar crédito acá. Creo que lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, es importante: que las tasas van a bajar y que va a haber crédito.

P.: También remarcó la importancia del consumo interno para sostener la actividad. ¿Cómo ve hoy ese frente?

M.C.: Yo hago productos para vender a los consumidores, no productos para que estén en góndola. Necesitamos un entramado social potente: restablecer la clase media. Eso está muy deteriorado desde hace años. Y sí, se está reactivando el consumo, pero para sostenerlo necesitamos más crédito también.

P.: Sobre el tipo de cambio dijo que la clave es la previsibilidad. ¿El esquema actual lo garantiza?

M.C.: Me parece un esquema previsible. No hablo del precio puntual del dólar porque la industria es muy heterogénea: según el sector al que le preguntes, te va a dar una respuesta diferente. Pero todos te van a decir que necesitamos previsibilidad. En Argentina nos hemos acostado con un dólar y al día siguiente nos levantamos con otro, cinco veces mayor. Eso hace imposible la actividad empresarial.

P.: La UIA presentará su plan industrial en esta Conferencia. ¿Qué puede anticipar sobre ese trabajo?

M.C.: La UIA tiene un plan industrial que Martín Rappallini va a presentar en esta Conferencia. Él es el presidente de la Unión Industrial Argentina y está en el Consejo de Mayo. Prefiero que lo cuente él. Nosotros venimos hablando con los distintos gobiernos y funcionarios, y lo seguiremos haciendo siempre para tener un país más productivo, más competitivo, con más industria, más pymes, más comercio, más actividad privada y, sobre todo, más trabajo y calidad de vida para los argentinos.