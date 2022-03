Argentina: lo que hoy opina Wall Street

Mientras tanto, están viendo también una crisis política dentro del FDT que les parece, va a profundizarse a medida que la relación del presidente Fernández y la dirigencia de la coalición se erosione, sumado a los sectores kirchneristas que tiran de la cuerda y tensionan la situación.

Entonces elevan las previsiones de déficit primario por encima del objetivo comprometido con el FMI, debido a que el déficit fiscal siguió ampliándose en febrero. Así, el déficit primario alcanzó 0,1% del PIB en el bimestre del año, un ligero deterioro desde el “cero” reportado para el mismo período del año anterior, pero lo señalan como un indicio. El objetivo de déficit fiscal primario del primer trimestre integrado en el FMI programa es $ 222.300 millones. Esto significa que el déficit primario de marzo no debería exceder los $130 millones (0,2% del PIB) para que el gobierno logre cumplir el objetivo. Por supuesto que puede no cumplirlo, porque Macri no cumplió con ninguna pauta y nada pasó-, y eso ha quedado muy claro.

Ajustado por estacionalidad, el gasto primario real creció 6.9% mensual en febrero, explicado especialmente por un aumento del 15,2% en el gasto en subsidios. El gasto primario real sigue siendo 30,3 % superior al de diciembre de 2019 antes de la pandemia, niveles, con subsidios económicos 173,1% mayor y gasto de capital 117,5%. Lo cual desmiente las versiones de ajuste que salen del mismo FDT. Mientras tanto, ajustado los ingresos primarios aumentaron 3,4% mensuales.

La estrategia de consolidación fiscal 2022 en el programa del FMI se basa en una expansión de los ingresos reales impulsada por el crecimiento del gasto real, después de excluir gasto extraordinario COVID. La principal medida de recorte de gastos esta en los subsidios económicos; donde el Gobierno asumió una reducción en los subsidios a la energía de 0,6% de PIB en 2022 (como fue explicado en la Argentina con la reasignación de beneficios). Sin embargo, con el reciente aumento de precios de la energía, la estrategia ya no apuntar a alcanza el objetivo, incluso si no hay más ajustes tarifarios.

Una mayor recaudación de impuestos por inflación, y los mayores precios de las materias primas, mas el reciente aumento obligatorio de los impuestos a la exportación de harina y aceite de soja aumentará los ingresos fiscales. Pero los costos de la energía también se traducirán en un aumento de subsidios que ascienden a 0,4% del PIB. Para WS estos más que compensarían los favorables ingresos imprevistos.

Dado el contexto internacional, se espera que el programa del FMI sea revisado en los próximos trimestres, con el objetivo de autorizar un incremento del déficit primario teniendo en cuenta el alza de los precios internacionales. De hecho, se reconoce que las políticas pueden necesitar ser recalibradas en base al telón de fondo mundial.

Con respecto a la política monetaria, en medio del programa del FMI y las renovadas presiones inflacionarias al alza, el BCRA volvió a subir la tasa de política en 2% a 44,5%. Sobre una base efectiva anualizada, la tasa de política es 54,9 %, por encima del 51,9 % y por encima del 50,7 % de la inflación en febrero, pero por estaría debajo de la inflación prevista por Wall Street del 58,7% durante los próximos 12 meses.

En síntesis, la renovada presión derivada de precios más altos de las materias primas tras la guerra impulsará la inflación general al alza.

Si bien el BCRA implementó cambios adicionales, como la suba de la de tasa Leliq a 180 días a 49,5%, frente a 47%, equivalente al 55,7% en términos anualizados, también restableció el nivel mínimo para los depósitos a plazo, al 43,5% para los hogares para depósitos hasta $10 millones, tasa anualizada del 53,3% y 41,5% para empresas 50,4% anualizado.

El programa del FMI implica “tasas reales positivas”, pero ni el Memorándum de entendimiento, ni el BCRA han revelado la tasa real considerada como equilibrio bajo los controles de capital prevalecientes y déficit cuasi fiscal por delante. Además, el programa indica que la determinación de la tasa de interés real tomará en cuenta la inflación coincidente y prospectiva, medidas que se actualizarán mensualmente, considerando otros factores, como la evolución de las reservas.

A juicio de Wall Street la incertidumbre socava los esfuerzos para controlar las expectativas de inflación, especialmente en medio de una consolidación fiscal gradual basada en recortes de subsidios comprometidos por el precio más alto de la energía. Además, el BCRA ha señalado que seguirá acelerando el ritmo de depreciación de la moneda, que probablemente aumentará aún más las expectativas de inflación.

Su visión política e ideológica pesa: creen que todo esto se da en el contexto de una aceleración de la inflación agravada por políticas heterodoxas (según Wall Street, mal diseñadas), el anuncio del presidente de una “guerra contra la inflación” que ya demuestra estar trabajando en contra del objetivo, incita a los agentes económicos a imponer aumentos de precios, en medio de lo que parece ser para Wall Street, una profundización de la crisis política que erosiona el capital político de la dirigencia.

Anticipan como probable, que la inflación de marzo será revisada al alza, luego del repunte de la inflación de alimentos durante la tercera semana del marzo, con métricas de seguimiento que señalan 5,4%/5,5% mensual.

El Frente de Todos debe entender que Washington elige leer y ser aconsejado por los informes de los charlatanes de Wall Street-que decían que todo iba bien con Mauricio Macri-que recibir trabajos de investigadores serios. Lo hemos comprobado por haberles expresado nuestra visión en NYC desde 2016-Macri iba hacia una catástrofe-, mientas ellos compraban bonos argentinos empapelando hasta los quioscos. Recuerde que en NYC la industria financiera vive de generar comisiones y los vendedores, sobreviven si hacen su trabajo.

Sabemos que se trata de un requerimiento de comprensión muy extraño para la militancia, pero el nivel de confusiones y asociaciones de ideas de la “teoría monetaria moderna” de la cual está convencida DC, sumada a la “mala fe” de quienes encuentran negocios en las crisis; puede constituir un coctel explosivo. Lo único que se puede hacer para contrarrestar la ofensiva es “aflojar las tensiones internas del FDT”.

Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani