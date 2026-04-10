Reclamo universitario: clases públicas frente a la Casa Rosada por la ley de financiamiento + Seguir en









La iniciativa fue impulsada por gremios de docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Insisten en que se acate el fallo judicial.

Por tercera ocasión en lo que va del año, la UBA organizó clases públicas. Telesur

En la tercera medida de reclamo en lo que va del cuatrimestre, este viernes se dieron clases públicas universitarias frente a Casa Rosada, en la Plaza de Mayo. El pasado 31 de marzo, la Justicia ordenó al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario.

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La iniciativa fue impulsada por la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que organizó una serie de clases especiales públicas en el microcentro porteño. La jornada se extendió desde las 10 hasta las 17 y buscó difundir el reclamo por aumentos salariales y mejoras en las becas, ambos apartados incluidos dentro de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde CONADU, asociación gremial que nuclea sindicatos docentes, plantearon que los salarios de los trabajadores requieren un incremento del 55,4% para equipararse a diciembre del 2023. En tanto que las becas se encuentran más de un 95% por debajo del valor que tenía en 2023. A su vez, anunciaron que instalarán carpas en distintas plazas del país en la semana de 20 de abril y realizarán una Marcha Federal si no se implementa la ley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UbaAgd/status/2042688400327623153&partner=&hide_thread=false Gran jornada de clases públicas en Plaza de Mayo por la aplicación inmediata de la Ley de financiamiento universitario.

El plan de lucha continúa la semana que viene con una semana de paro nacional en las universidades de todo el país pic.twitter.com/Lei8v1VJxf — AGD-UBA (@UbaAgd) April 10, 2026 Por otro lado, la Federación Universitaria de La Plata también convocó a una nueva clase pública especial frente al domicilio de Manuel Adorni en el casco céntrico de esa ciudad, de donde el jefe de Gabinete es oriundo. La jornada propone además incluía exposiciones sobre la causa "Malvinas, Universidad y Soberanía".

Fallo judicial para que se implemente la ley de Financiamiento Universitario El pasado 31 de marzo, un fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dio curso a la medida cautelar solicitada por las universidades que solicitó la implementación efectiva de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el primer caso, se propone una actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas sujeta a la inflación que existió entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley, además de establecer una convocatoria paritaria trimestral. La misma medida de aumento de valor impactaría en las becas, cuyo deterioro es explícito: las Becas Belgrano para carreras estratégicas, cuya convocatoria cierra el próximo 3 de abril, ofrece un estipendio de $81.685 mensuales. Según el último informe del CIN, el incremento salarial debería estar en el orden del 47,3 %, mientras que el correspondiente a becarios debería superar el 95%. La ley representa un 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.