El italiano Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev y avanzó a la final del Masters de Montecarlo + Seguir en









El número dos del mundo reafirmó su gran momento. Ahora espera por el vencedor del cruce entre Carlos Alcaraz y Valentin Vacherot.

Sinner avanza a su primera final de Montecarlo.

El italiano Jannik Sinner (2°) volvió a mostrar su gran momento en el circuito al superar con autoridad al alemán Alexander Zverev (3°) y meterse en la final del Masters de Montecarlo, donde además mantiene vivas sus aspiraciones de recuperar el número 1 del ranking.

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El partido tuvo un claro dominador desde el inicio. Sinner se impuso por 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos, en una actuación que reflejó solidez y control en todos los aspectos del juego.

Jannik Sinner venció a Alexander Zverev y avanzó a la final de Montecarlo El italiano capitalizó al máximo sus oportunidades: convirtió las cuatro chances de quiebre que generó y, en contrapartida, no le concedió ni una sola posibilidad a su rival para quebrarle el servicio.

Con este resultado, amplía su dominio en el historial frente a Zverev, que ahora marca 9-4 a su favor, con un dato que refuerza la tendencia: lleva ocho triunfos consecutivos ante el alemán.

zverev triste.png Zverev, ampliamente superado. La supremacía reciente también se refleja en los torneos grandes. Sinner eliminó a Zverev en los últimos cuatro Masters 1000 —todos en semifinales— y sin ceder sets: 6-0 y 6-1 en París, 6-2 y 6-4 en Indian Wells, 6-3 y 7-6(4) en Miami y 6-1 y 6-4 en Montecarlo.

De cara al cierre del torneo, el italiano mantiene intacta la posibilidad de trepar al primer puesto del ranking. Para lograrlo, necesita ganar el título en Montecarlo, independientemente del rival, o que el español Carlos Alcaraz caiga en la otra semifinal frente al local Valentin Vacherot.