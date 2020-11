Carta del Senado al FMI: kirchnerismo recuerda "errores" en préstamo a Macri (acuerdo más duro)

Como corolario, citan al papa Francisco: “No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables”.

El último punto -33-, utilizado como conclusión, choca de frente con el punto anterior -32-, donde se pone de ejemplo los paquetes de ayuda de la Unión Europea relacionados con el coronavirus. En base a ello, el kirchnerismo pretende que el FMI elabore y ofrezca “sumas similares en igualdad de condiciones para que pueda financiar la puesta en marcha de su economía; y superar así los estragos de la política económica del gobierno anterior -Cambiemos- y de la pandemia”. Es al menos curioso que, en el punto 25, el cristinismo señala: “Es larga y fracasada la historia de los acuerdos entre la Argentina y el FMI”.

Durante el ítem 20, el bloque del Frente de Todos en el Senado, que comanda el formoseño José Mayans -soldado del gobernador Gildo Insfrán, que maneja dicha provincia hace más de 25 años-, asegura compartir visiones sobre lucha contra la corrupción con el FMI, y por ello se pregunta “si los beneficiarios privados de los desembolsos realizados por el Fondo, es decir quienes pudieron concretar la salida del mercado ante presiones devaluatorias no son acaso los que han contado con un entramado de relaciones con los funcionarios del gobierno argentino de ese entonces -en referencia al macrismo-, con la complacencia de los miembros del Fondo actuantes en la operatoria que no supieron, no quisieron, o no pudieron frenar los desembolsos ante dicha situación”.

Para el kirchnerismo, “es necesario entender qué es lo que falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina; cuáles fueron los cálculos que hicieron pensar a los técnicos, funcionarios y directivos del FMI, que nuestro país podría obtener excedentes externos suficientes como para afrontar los vencimientos que se previeron en ese entonces, cuando en realidad resultaba claro desde el inicio que los mismos serían de pago imposible, como así lo manifestaron oportunamente analistas locales e internacionales”.

El cristinismo tampoco se olvidó del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y acá sí acepta la “ayuda” de “noticias periodísticas” para dar cuenta del supuesto guiño a Cambiemos para que Mauricio Macri fuese reelecto. Apunta también a la información “brindada por Mauricio Claver-Carone, quien reveló este entramado durante una teleconferencia del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI) realizada el pasado 22 de julio, donde afirmó que el presidente de los EE.UU. solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, hay que lo consideraba un aliado estratégico”. Claver-Carone le ganó por goleada a Gustavo Béliz la presidencia del BID, un organismo importante para la Argentina en cuanto a créditos para obra pública.