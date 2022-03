"El acuerdo con el FMI permite que se corrijan las distorsiones macro económicas"

Periodista (P): A su entender, ¿qué Argentina tendremos a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aprobado por el Congreso de la Nación?

Humberto Schiavoni (HS): Hubiera sido gravísimo que el gobierno nacional entrara en default y por eso desde JxC apoyamos la refinanciación de la deuda con el FMI; ya que evita que ocurra una catástrofe económica y la da un tiempo al gobierno nacional para que tome una serie de decisiones y corrija las graves distorsiones macroeconómicas que tiene la Argentina, la oposición de JxC tuvo una postura madura y responsable porque si no hubiera sido por nuestro voto la Argentina entraba en default

P: ¿Estima que hasta el 2026 la Argentina transitará en forma moderada?

HS: Que se transite en forma moderada dependerá del gobierno nacional, estamos viendo que en esta guerra contra la inflación en vez de usar municiones gruesas están usando balas de goma, sin un ordenamiento macro económico la inflación no cederá, los controles de precios, los fideicomisos son pan para hoy y hambre para mañana

P: Más allá del gobierno que esté al frente del país, se aplican recetas que ya se pusieron en práctica y no dieron resultado. ¿Coincide?

HS: Si. Se debe tomar en cuenta que el programa con el FMI libera parcialmente una de las anclas antiinflacionarias porque si se exige que el dólar se ajuste por la inflación, un sinceramiento de tarifas, aunque sea tímido y de combustible vamos a tener que todas esas anclas que paraban la inflación no las vas a tener y probablemente asistamos a una suba mayor de precios a la que tuvimos hasta ahora

P: Hay un sector del oficialismo nacional que reconoce que con el acuerdo con el fondo se viene más ajuste y que no bajará drásticamente la inflación, pero que era la única opción que la quedaba al gobierno. ¿Coincide?

HS: Insisto dependerá de las decisiones que tome el gobierno nacional y, hasta ahora vemos a un gobierno que en 30 meses de gestión no tomó ninguna decisión importante y con firmeza

P: ¿Y mientras tanto, la gente?

HS: El asalariado es el que más sufre, pero además sufre el empresario o el que tiene una Pyme que ve restringida la importación de insumos para su industria, en tanto que los productores agropecuarios ven restringida la importación de fertilizantes, hay una restricción por la falta de dólares que está paralizando la economía en muchos sectores, yo veo que hay un clima de inestabilidad por falta de previsibilidad y de diálogo, el problema es que el gobierno nacional no genera ningún tipo de confianza, su palabra está devaluada y así es muy difícil tomar medidas que obviamente tendrán un costo en varios sectores, además la ruptura interna en el oficialismo pone en serias dudas la posibilidad de cumplir con el FMI

P: El acuerdo con el FMI no prevé una drástica baja de la inflación sino en forma progresiva, ¿cree que la Argentina puede generar el descenso progresivo de la inflación y, a la vez que crecimiento?

HS: Dependerá de las medidas económicas que ponga en práctica el gobierno y de la confianza que genere en los argentinos, hoy veo muy difícil que pueda implementar medidas que baje en serio la inflación

P: ¿Qué batería de medidas esperaba que ponga en vigencia el gobierno nacional?

HS: Esperaba un informe general de las causas que genera la inflación, medidas de corto, mediano y largo plazo que tengan que ver con lo fiscal, monetario y productivo, además falta incrementar la oferta de bienes y servicios para que haya más abundancia y así bajen los precios, solo escuchamos viejas recetas que ya fracasaron como ser la suba de las retenciones, fideicomisos, precios cuidados

P: ¿Por qué a su entender la Argentina no puede superar las crisis económicas cuando otros países sí pudieron como el caso de Chile, -hoy la inflación no supera el 7 % anual- o Israel -2,8 anual-?

HS: El claro ejemplo es Israel que en su momento convocó a todos los sectores políticos y se comprometió a llevar adelante un programa de gobierno y lo cumplieron con mucho sacrificio, si lo pudieron hacer los israelíes porque no podemos hacerlo nosotros, en el caso de la Argentina hoy tenemos un gobierno que nos pide ayuda para no entrar en default pero por otro lado agrede sistemáticamente a la oposición, un claro ejemplo fue en el 1ro de marzo, la responsabilidad del gobierno es convocar a todos los sectores sobre la base de la confianza que es lo que dilapidó el presidente Alberto Fernández

Misiones

P: Usted es senador por Misiones, ¿cómo estima que afectará a la provincia el acuerdo con el FMI?

HS: Misiones tiene muchos problemas no resueltos que la Renovación, después de casi 20 años de gobierno debería haber resuelto, por ejemplo la energía que sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales que limita radicación de industrias y de fuentes de trabajo, tal es el caso de Iguazú que además tiene un gran déficit de agua, también el tema de falta y del alto precio del combustible es grave; el sistema impositivo de la provincia es totalmente distorsivo que ahuyenta inversiones en vez de atraerlas, hoy son muchas las empresas que prefieren radicarse en Corrientes porque tienen mejores condiciones impositivas para invertir y trabajar, en el tema educativo Misiones tiene uno de los peores promedios en las evaluaciones Aprender principalmente en el área de matemática, es más, la oposición nunca fue convocada por el gobierno provincial, nosotros hemos acompañado los reclamos que hiciera el gobernador Herrera Ahuad como ser la zona aduanera especial porque Misiones necesita un tratamiento impositivo diferencial habida cuenta que limita en un 90 % con Paraguay y Brasil y lamentablemente la Renovación que es aliada a Alberto Fernández no pudo impedir que no vetara este artículo en el presupuesto 2021

La re elección

P: Usted termina su mandato en el 2023, ¿está analizando la posibilidad de buscar la re elección?

HS: Yo acompaño a JxC en todas sus actividades en la provincia de Misiones, la campaña propiamente dicha será el año que viene y si seré o no candidato al re elección dependerá del contexto y de lo que necesite mi espacio político, pero hoy no hay ninguna decisión en ese sentido.