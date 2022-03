Maurice Closs: "El único camino es votar en favor del acuerdo con el FMI"

Maurice Fabián Closs: Si, votaré a favor porque la situación del Argentina es compleja, en propio presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce fue muy concreto cuando estuvo en el Senado planteando la precariedad de las reservas, no veo un camino alternativo, no conozco ningún país que esté hoy en default con el FMI y creo que el acuerdo que sin duda significa un ajuste pero es el camino que tenemos para no tener tantas exigencias hasta fines del 2026 y ver si de acá a ese año somos un país que puede volver a los mercados y salirse de este esquema tan rígido que es el FMI

P: ¿Es la única alternativa que tiene el gobierno nacional?

MFC: A mí por lo menos nadie me mostró otra alternativa y no veo en el mundo antecedentes de otra alternativa

P: El presidente Alberto Fernández dijo que este viernes comienza el ataque a la inflación. ¿cuáles son para usted los ítems que debiera atacar el presidente para derrotar la inflación?

MFC: La inflación es un gran problema pero no creo que el camino sea bajarla drásticamente porque cuando se tiene una inflación como la que tiene la Argentina sólo se baja drásticamente con un programa muy recesivo y no creo que ese sea el camino, me parece que en el acuerdo que votaremos hay un anexo que todos lo leímos y no se va a votar el que habla del sendero de la baja de la inflación y, esto nos marca que este año deberíamos llegar un 48 % de inflación que creo que es posible y, el año que viene un 42%, por ejemplo

P: Pero esos índices siguen siendo altos…

MFC: Sí, pero no hay un plan de baja drástica de la inflación como fue la convertibilidad, es decir que el plan tiene una tendencia decreciente de la inflación

P: ¿No sería mejor atacar de raíz con una drástica baja de la inflación?

MFC: El Estado y la economía argentina no resisten una drástica baja de la inflación

P: ¿Y mientras tanto, como resiste la gente?

MFC: Yo le respondí a una de sus preguntas que habrá ajuste, yo no creo que el panorama que venga para adelante sea para festejar, un país quebrado y endeudado, si reservas, con una inflación del 5 % mensual con tipos de cambios múltiples es un país con serios problemas económicos y cuando uno tiene este tipo de problemas claramente lo que se viene por delante es un tiempo de aguante y ajuste

P: El endeudamiento que se está pagando ahora viene del gobierno anterior…

MFC: Sin lugar a dudas. En el año 2018 el ex presidente Macri homologó la mayor salida de fondos timberos de la Argentina, le garantiza un seguro de cambio al enviar el dólar a 20 pesos lo que hizo que les haga ganar una fortuna en dólares cuando se salían porque les volvió a vender el dólar a 20 con mucho más peso que ganaron en interés que se llevaron con las lebac, nadie más les prestó porque sabían que el sistema era inviable, por consiguiente se fueron los bonistas y no le quedó más remedio a Macri de ir al FMI, tomó el endeudamiento más grande de la historia argentina y estamos en este problema por esa decisión del ex presidente en 2018 cuando lejos estaba la discusión de quien iba a ganar las elecciones del 2019 viniendo de ganar las legislativas del 2017

P: ¿Con los índices inflacionarios de los dos primeros meses, haciendo una proyección vislumbra un 2022 con crecimiento?

MFC: Este año todavía sí porque venimos de un rebrote de la pandemia y de tantas crisis lo que ocasiona un efecto arrastre que no hay dudas que algo de crecimiento producirá

P: ¿Y el 2023?

MFC: Para el año que viene las pautas de crecimiento son más moderadas, pero no me preocupan en la medida que sean sustentables en el tiempo porque, por ejemplo no es malo crecer al 2 % anual durante 20 años, el problema son los serruchos a los que nos tiene acostumbrado la economía argentina de subas y bajas que terminan dando saldos cero al cabo de 10 años

El acuerdo y Misiones

P: Usted es senador por Misiones. ¿En lo particular como analiza este acuerdo con el FMI para la provincia de Misiones?

MFC: Primero la ventaja es que tenemos una provincia ordenada y desendeudada. Hay muchas provincia en las cuales sus senadores deben votar a favor les guste o no porque deben en dólares, por consiguiente un default del gobierno nacional lleva consigo que las provincias no van a tener los dólares para pagar sus deudas en dólares y no van a tener a nadie que les preste lo que produciría el default de las provincias, en el caso de Misiones podemos resolver las cosas con mucho más naturalidad porque no tenemos deuda lo que nos pone en una situación más fuerte al momento de resolver esta situación

P: ¿Con qué se despertarán los argentinos después de la aprobación del acuerdo con el FMI?

MFC: No deben esperar nada rutilante en términos favorables, sí va a ver alguna recuperación de cosas que están muy caídas como acciones y títulos, no obstante, me parece que lo que se ve que el acuerdo nos salva del precipicio, pero no nos pone en la buena senda, detiene algo complicado si no sale, ahora las buenas noticias y resultados deben ser construidos por acciones de gobierno