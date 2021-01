Juntos por el Cambio expresó su "preocupación" por la situación de centros de aislamiento en Formosa

El texto se expresa en la misma línea que el comunicado que emitió la Coalición Cívica, que pidió la intervención federal de esa provincia por supuestas violaciones a los derechos humanos, en un proyecto de ley que lleva la firma de los diputados Juan Manuel López y Mónica Frade.

Desde el oficialismo, el Partido Justicialista Nacional (PJN) denunció una "feroz campaña política y mediática" contra el manejo de la situación sanitaria en Formosa en detrimento del gobernador Gildo Insfrán, y resaltó que esa jurisdicción logró tener "la menor cantidad de contagios y de muertes por Covid-19" del país.

A continuación, el comunicado completo de Juntos por el Cambio:

"Como es de público conocimiento, las recientes detenciones de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador formoseño Gildo Insfrán por las condiciones inhumanas en un centro de aislamiento, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a dicho incidente, y reclamamos el respeto al derecho a peticionar a las autoridades que debe existir en toda Democracia.

Desde Juntos por el Cambio entendemos que la situación por la que atraviesa Formosa con detenciones arbitrarias, falta de respeto a los Derechos Humanos básicos, abusos por parte del poder político, debe terminarse.

En Formosa se han instalado abusos y excesos, que se cometen por parte del Ejecutivo provincial, excusándose en una estrategia sanitaria absurda y autoritaria. Esto se suma a la ya instaurada opresión sobre todo aquél que piense distinto al oficialismo.

Nos preocupan las detenciones, nos preocupan las vejaciones a los habitantes de la provincia, por lo tanto nos preocupa la falta de democracia. No podemos permitir que se sigan avasallando las libertades, mientras que el partido de Gobierno halaga la gestión de Insfrán y el Presidente calla.

Es inaceptable que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, no cumpla con su deber, no tome medidas, ni condene las repetidas violaciones a los Derechos Humanos que están siendo vulnerados por el Gobierno de Formosa, mostrando de ésta manera que su función es simplemente la de encubrir y defender al oficialismo, y no la de velar por los derechos de los ciudadanos.

El amedrentamiento y la falta de respeto a los derechos de los ciudadanos, tiene como fin que la sociedad formoseña se someta al intento de poder absoluto y despótico.

Juntos por el Cambio será quien levante la voz frente a estos atropellos, los denunciaremos en los organismos internacionales, en la justicia y en el Parlamento, exigiendo resguardar los derechos de los formoseños. Seremos los garantes de las libertades constitucionales que gozan todos los ciudadanos de la Argentina.

En relación a las elecciones primarias abiertas y simultáneas, Juntos por el Cambio, ratifica la posición expresada en reiteradas oportunidades en el entendimiento que las reglas de juego del sistema electoral no puede ser modificado en el mismo año de la realización de las elecciones y menos aún por la voluntad unilateral del partido de gobierno. Por lo cual se opondrá en el parlamento a esta decisión arbitraria y que pone en peligro la transparencia del proceso electoral".