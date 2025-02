Fragmentado, el PJ pierde poder de fuego frente a su principal rival: Javier Milei

El debate por la suspensión de las primarias, instrumento creado por Néstor Kirchner en 2009 , cristalizó la falta de acuerdos que reina dentro del peronismo. Su presidenta, Cristina Kirchner, ya no se impone como antes. En los últimos meses, hubo claras señales de ello: Axel Kicillof no avaló su postulación como presidenta del partido; Ricardo Quintela amenaza con enfrentarla en las legislativas y Marcelo Lewandowski , que llegó al Senado de la mano de Cristina, se despegó de ella en el armado de Santa Fe y terminó sellando una alianza con Rubén Giustiniani. El año apenas comienza.

Posiciones de cada sector

Las intenciones de Cristina Kirchner, en un primer momento, eran acompañar la eliminación de las PASO, y ser ella la dueña de la lapicera en el armado de las listas. Pero registró que el sisma santafecino –donde encontró detractores de todos los colores del PJ—podrían diseminarse en el resto del país. El corolario a ese cisma podría ser nada menos que la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza. Sin las PASO sobre la mesa, quedaría con las manos liberadas para desdoblar, vía decreto, las elecciones en su distrito y, así, comenzar a armar su propio frente (sin La Cámpora) de cara a las elecciones 2027.

A estas idas y vueltas de CFK se le sumó que la propuesta libertaria expresó los deseos de un sector de UP: el del Frente Renovador, que históricamente rechazó las primarias. Y ni hablar de los gobernadores que prefieren ser ellos los armadores de las listas, y no tener que enfrentarse a una emergente en sus distritos.

Aun así, en un primer momento la estrategia de UP fue clara: no firmar dictamen en comisión. Y, en el recinto, no dar quórum ni votar con los libertarios la reforma electoral. Sobre todo por tratarse de la primera sesión del 2025. Aquellos diputados que históricamente defendían la erradicación de las primarias acordaron que se abstendrían, argumentando que había temas más urgentes para tratar en extraordinarias. En primer lugar, el Presupuesto 2025, que el Gobierno frizó en noviembre pasado y que no tiene en mente reabrir.

WhatsApp Image 2025-02-06 at 13.58.21.jpeg Los diputados santiagueños que aportaron votos al oficialismo.

Pero la estrategia voló por los aires. Fue luego de que, sorpresivamente, dos diputados de Santiago del Estero y dos de Catamarca –fieles a sus gobernadores—firmaran un dictamen propio en comisión. De esa manera, sacaron de aprietos al Gobierno, que no lograba reunir el número de firmas necesario para despachar el tema. En otras palabras, el peronismo le facilitó a los libertarios el debate en el recinto. Una mancha más en medio de los rumores del supuesto pacto UP-LLA por Ficha Limpia y por el pliego de Ariel Lijo.

Por si fuera poco, mientras se llevaba adelante el plenario de comisiones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto con Luis Caputo, ministro de Economía, recibían a un puñado de gobernadores, entre los que se encontraba el tucumano Osvaldo Jaldo. ¿El motivo? “Agilizar el avance de los acuerdos que se firmaron oportunamente sobre las obras previstas en cada provincia”, tuiteó la Jefatura de Gabinete. Y acompañó el mensaje con una foto del encuentro. Una especie de reivindicación de la “rosca” que los libertarios tanto decían desdeñar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/1886887755722186865?s=19&partner=&hide_thread=false El jefe de Gabinete, @GAFrancosOk, junto con el ministro de Economía, @LuisCaputoAR, el vicejefe de Gabinete de Interior, @catalanlisandro y @pabloquirno, secretario de Finanzas, mantuvieron una reunión con los gobernadores de las provincias de Catamarca @RaulJalil_ok, Tucumán… pic.twitter.com/uBMuna1nFB — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) February 4, 2025

Para algunos diputados, la jugada de sus pares olió a traición. Hubo enojo y planteos “vehementes” cuando el bloque se volvió a reunir este jueves, en la previa a la sesión para ordenar el caos que generaron las firmas inesperadas.

Pero sobre todo, la decisión de los cuatro diputados habilitó a otros sectores del peronismo a que levantaran la mano en el recinto para garantizar que avanzara la suspensión de las primarias que tanto anhelaban. Por eso, minutos antes de que se pusiera en marcha la sesión, se decidió que haya “libertad de acción”. Esa libertad se plasmó en el tablero: el sector del PJ quedó pintado de tres colores: hubo abstenciones, votos a favor y en contra. Además, hubo se contaron seis ausencias.

Así las cosas, Unión por la Patria, que tiene 98 diputados frente a los 38 de La Libertad Avanza, no logró imponer el debate del Presupuesto en extraordinarias. Más bien, todo lo contrario: los libertarios impusieron su temario. Y, para colmo, UP se mostró dividido, cristalizando su crisis interna pero, sobre todo, beneficiando a los libertarios en una ley que, estiman sus autores, los potenciará en una elección que ya dan por ganada.