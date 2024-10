Francisco Paoltroni respaldó al Gobierno en el conflicto con universidades: "Esto no es un paga Dios"

Luego de que la Cámara de Diputados blindara el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario , Francisco Paoltroni , exsenador de La Libertad Avanza y actual integrante del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso, compartió la postura del Gobierno en el conflicto y remarcó: "Esto no es un paga Dios".

"Hay que ser ordenados: venimos del despilfarro, descontrol y de hechos de corrupción de todas las maneras posibles", sostuvo Paoltroni en diálogo con Radio Splendid. A su vez, pidió "auditorías" y "eficiencia" en las universidades.

El legislador agregó: "Uno se lamenta por algunas cuestiones que harían más sencilla la reactivación económica, y por ahí hay señales contradictorias que se envían, y esto hace que se todo se demore un poco más". Para Paoltroni, "todo el pueblo argentino está haciendo un gran esfuerzo y esto debe ser hecho por todos".

Javier Milei aseguró que "la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta"

Por su parte, el presidente Javier Milei se refirió nuevamente al conflicto universitario este sábado en la presentación del nuevo Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento y lanzó: "El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad".

Javier Milei Palacio Libertad.jpeg

Luego, y tras mencionar algunos de los logros de las políticas educativas de Domingo Faustino Sarmiento, realizó su crítica hacia las iniciativas opositoras para incrementar el presupuesto educativo: "Los mismos que llevaron a cabo el intento de demonización contra el padre del aula, son los que ahora pretenden rasgarse las vestiduras por la educación y toman a los alumnos de rehenes en su desesperado intento por mantener sus privilegios".

Asimismo, consideró: "Tenemos problemas de formación de capital humano básico porque los chicos no comen y después no pueden estudiar". "La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta, los ricos y la clase media alta", opinó y planteó que "la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma".