Esquirlas del veto al Financiamiento Universitario rebotan en PJs provinciales

En Catamarca, la candidatura dejó incómodo al gobernador Raúl Jalil , otro de los mandatarios peronistas señalados por Cristina Fernández como un facilitador para que en la Cámara de Diputados no avance la ley de financiamiento universitario . La senadora Lucía Corpacci , que preside el peronismo local hasta 2027, hizo público un documento en donde señala: "Como mujer que ha entregado su vida entera sin claudicar jamás, por la grandeza de la Patria y el bienestar de los argentinos, es la conductora natural de un movimiento que hoy más que nunca tiene la responsabilidad de devolverle la felicidad al pueblo". Este viernes último, el PJ de la capital catamarqueña publicó en redes sociales que entregó carpetas con avales a la postulación de Cristina Fernández y lo destacó como un "hito fundamental". Desde el entorno de Jalil no hubo repercusiones y prima el silencio.

El gobernador catamarqueño convive con Corpacci y mantienen un pacto de no agresión pero con quien sí mantuvo cortocircuitos Jalil es con el intendente de la capital, Gustavo Saadi , por temas de gestión y de posicionamientos frente al gobierno del presidente Javier Milei. El actual jefe provincial transita su segundo mandato y tras un proyecto que aprobaron en diciembre de 2023 las dos cámaras (senadores y diputados) se limitaron las reelecciones indefinidas a cargos Ejecutivos y Legislativos. De este modo, Jalil no podrá presentarse en 2027 para aspirar a repetir y se señala que entre Corpacci y Saadi está el nombre del candidato a la sucesión . Si la expresidenda de la Nación manda en el PJ, su opinión gravitará en esa decisión final, se indicó, tras una consulta de Ámbito.

En Tucumán, el presidente del PJ es el senador nacional Juan Manzur, que hasta el momento se llamó a silencio. Quien funge como conductor del espacio es el vicepresidente, el gobernador Osvaldo Jaldo, que pasó de tener un discurso duro en contra del kirchnerismo a mantener cautela, al ser consultado en una conferencia de prensa. "Me comprometí en el congreso partidario a que cuando tengamos que tomar una decisión sobre el PJ nacional lo haríamos de manera orgánica. Tengo entendido que algunos compañeros están pidiendo a Cristina Fernández pero no ´puedo opinar de alguien no es candidata, todavía. Cuando los candidatos queden confirmados, recién el PJ de Tucumán decidirá a qué compañero o compañera apoyará", sostuvo. "Quiero un presidente que haga autocrítica, que evolucione, interprete y convoque a todos, sin excepciones. Hoy no tenemos alguien que una al peronismo y explique porqué se perdieron las elecciones, deseo a alguien que piense en proyectos para la gente", aclaró.

Las declaraciones de Jaldo fueron antes de las críticas de la expresidenta contra él y Jalil por haber apoyado con sus diputados nacionales el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Desde entonces, el gobernador tucumano evitó el contacto con los medios aunque, por consultas de este medio, se sabe que sus espadas más cercanas preparan un acto de importancia para el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad, en la sede del PJ tucumano para abroquelar a la dirigencia tucumana detrás del jefe provincial. Uno de los interrogantes por estas horas es saber si Manzur estará en el mitín o si se mantendrá el acuerdo que habría cerrado con Jaldo, que contempla no agresión y que mientras el primero se mueve a nivel nacional -con apoyo jaldista- el segundo se encarga y decide sobre cuestiones provinciales. El segundo interrogante, que tendrá respuesta en las próximas semanas, pasa por saber qué margen tendría Jaldo de moverse en sintonía fina con el gobierno de Javier Milei y a costo cero, de ser electa Cristina Fernández como la nueva conductora del peronismo nacional.

Inteligencia, formación, coraje, todo para dar!!. @CFKArgentina Mi admiración y cariño, siempre. pic.twitter.com/jzlowz8bqi — Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) October 9, 2024

Un dato que sorprendió en la Casa de Gobierno tucumano es el resultado de un sondeo de opinión que realizó la consultora tucumana Meraki en la provincia (en base a 1.069 consultas online, en septiembre) sobre ¿qué dirigente político es el principal opositor al gobierno de Javier Milei? El 39,3% puso en primer lugar a Cristina Fernández y el mayor porcentaje (45,4%) se da en la franja etaria de 18 a 35 años.