Fuerte advertencia de un intendente: "Si a Cristina le hacen lo mismo que a Lula vuelan todos en pedacitos"

El jefe comunal hizo referencia a la incertidumbre sobre la postulación presidencial de la referente del Frente de Todos y marcó al 25 de mayo como la fecha clave: “El 25 de mayo, si (CFK) lo decide, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil (en 2018 la justicia le impidió ser candidato en la elección que finalmente ganó Jair Bolsonaro), van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar, vuelan todos en pedacitos ”.

“ Cristina está condenada a pesar de que es inocente , eso tiene que estar claro. Todo los jueces que participan del partido judicial la sacaron del juego porque no la pueden dominar. Ella tiene una fortaleza tremenda y mucho temperamento”, agregó.

En ese sentido, Secco hizo referencia a otros posibles nombres para la presidencia y aseguró que “Cualquier candidato del Frente de Todos no llega a los 10 puntos y Cristina tiene más de 30. Cuando llegan las elecciones no podés ir con uno que sea buena persona, buen militante pero no llena el vaso, porque entramos atrás de la ambulancia”.