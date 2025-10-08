Fuerte cruce entre Facundo Manes y Martín Menem antes de la sesión en Diputados

Según el funcionario del radicalismo, fue amenazado en los pasillos del Congreso. No obstante el presidente de la Cámara baja no tardó en responderle.

El clima político en el Congreso de la Nación se tensó este miércoles tras un fuerte cruce entre el diputado radical Facundo Manes y el presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , en la antesala de una sesión decisiva marcada por la crisis interna del oficialismo y las repercusiones del caso José Luis Espert .

Según relató Manes en su cuenta de X , el dirigente libertario lo habría amenazado verbalmente en los pasillos del Congreso. “ Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos ”, denunció el legislador, generando un inmediato revuelo político tanto dentro del recinto como entre los bloques opositores.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos". Tenemos una sola tarea común: terminar…

"Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina ", remató en su mensaje el legislador del radicalismo.

Por su parte, Menem salió de la sesión para hablar con la prensa en el salón de los Pasos. "Lo de Manes es absolutamente falso", dijo.

"Vuelve a faltar a la verdad, una vez más, este hombre, ya hace seis meses, creo que fue en marzo, vino en su momento a mi despacho adorando al diputado, diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho, por lo cual me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras para que no ocurra nada dentro de la Cámara de Diputados. No había ocurrido nada, de hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir", explicó recordando un cruce previo entre Manes y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Además, desde sus redes sociales respondió de manera directa al mensaje de su par radical y negó la acusación. “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, escribió el dirigente riojano, alineado con el espacio de La Libertad Avanza, en un intento por restar gravedad al incidente.

Sin embargo, la réplica no logró contener la polémica. Manes volvió a publicar un mensaje en el que reafirmó su denuncia y cuestionó duramente a Menem: “Tirás la piedra y escondés la mano, Martín. Fue tal cual lo conté. La mentira son ustedes. Qué pena que no tengas coraje para bancártela”.

En el mismo texto, el diputado radical amplió sus críticas hacia la conducción libertaria: “Ponen a Espert en la lista, lo bajan, piden reimprimir boletas, hacen un show en el Movistar Arena tomándole el pelo a los argentinos que no llegan a fin de mes y ahora pedís seriedad”, lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManesF/status/1975958115456524463&partner=&hide_thread=false Tirás la piedra y escondes la mano, Martín. Fue tal cual lo conté. La mentira son ustedes. Qué pena que no tengas coraje para bancártela.



Con respecto a la seriedad: ¿Ponen a Espert en la lista, lo bajan, piden reimprimir boletas, hacen un show en el Movistar Arena tomándole el… — Facundo Manes (@ManesF) October 8, 2025

Un conflicto en un contexto de alta tensión política

El enfrentamiento verbal entre ambos legisladores se produjo en vísperas de una sesión especialmente sensible, en la que se esperaba un debate atravesado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura y las presiones opositoras para discutir su posible destitución como diputado nacional, luego de ser vinculado con el empresario Fred Machado, acusado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

El final del supuesto cruce entre Manes y Menem fue grabado y publicado en redes sociales, aunque no se llega a apreciar qué es lo que se dijeron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vickyurruspuru/status/1975950892819247613&partner=&hide_thread=false el saludo entre Martín Menem y Facundo Manes previo a la sesión pic.twitter.com/8FmRow51b8 — Victoria (@vickyurruspuru) October 8, 2025

Este momento expuso las fracturas políticas que atraviesan al oficialismo en un momento crítico, con la Cámara baja convertida en escenario de enfrentamientos que reflejan el clima de desconfianza y polarización que domina el panorama parlamentario.

Las declaraciones de Facundo Manes luego del episodio

Posteriormente, el diputado radical declaró ante la prensa cómo fue el cruce con Menem: "Yo entraba al parlamento, iba al recinto, y en un pasillo él se abre como para saludarme. Me pareció raro venía tenso dado que pedía la expulsión de alguien de su banca del parlamento".

"Ahí me dice ´Facundo, hay una operción en marcha para destrozarte por el tema Machado´", agrega Manes. "A esto le respondo que no tengo nada que ver, y me responde que aflojemos las tensiones para que no haya quórum. Me lo dijo al oído, hay una foto dando vueltas", declaró.

Luego, insistió en que para él se trata de algo grave: "Lo tomo como lo que es. Parece una amenaza. Yo soy un hombre fuerte pero me impactó que alguien del Gobierno me diga esto".

"Todo esto también es parte de una gran amenaza que vengo teniendo desde las redes sociales porque soy candidato a senador de la Ciudad de Buenos Aires", agregó.

Finalmente, recordó: "Cuando me amenazó Santiago Caputo, Menem no mostró todos los videos, y el es el responsable de la seguridad del parlamento."